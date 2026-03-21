Dhurandhar 2 इन दिनों सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि अपने किरदारों को लेकर भी चर्चा में है। फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इसमें दिखाए गए किरदार आखिर किन असली लोगों से प्रेरित हैं। दाऊद इब्राहिम को फिल्म में उसी के नाम से दिखाया गया है और आतिफ अहमद को अतीक अहमद बताया जा रहा है, वहीं अब फिल्म से जुड़े अन्य अहम किरदारों के पीछे के असली लोग भी सामने आ रहे हैं।

जी हां! फिल्म में संजय दत्त ने जिस चौधरी असलम का किरदार निभाया वो महज एक किरदार नहीं, बल्कि वाकई एक पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी था। जिसकी पत्नी का इंटरव्यू भी सामने आया है और उसने बताया कि चौधरी असलम, संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था।

चौधरी असलम की पत्नी ने की संजय दत्त की तारीफ

बीबीसी न्यूज ने चौधरी असलम की पत्नी के साथ इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया। जिसमें वो कह रही हैं कि संजय दत्त बहुत कमाल के एक्टर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी असलम का किरदार बहुत अच्छा निभाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पति को संजय की ‘खलनायक’ फिल्म बहुत पसंद थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म हकीकत से बहुत दूर है।

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इसके अलावा चौधरी असलम के पुराने वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जिनमें वो ‘धुरंधर’ में दिखाए हुए अपने किरदार से कई गुना ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। इंडियन क्राइम जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल का भी एक इंटरव्य का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो चौधरी असलम की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी असलम कोई आम इंसान नहीं थे, उनपर 11 हमले हुए थे, मगर वो हर बार बच गए। 10 हमले तो वो सर्वाइव कर गए लेकिन 11वें हमले में 10 किलो आरडीएक्स लगाकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई जिससे वो मारे गए।

रहमान डकैत के दोस्त का वीडियो भी आया सामने

रियल लाइफ रहमान डकैत के दोस्त हबीब का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने दो बार फिल्म देखी है और उन्हें पसंद आई है। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक दो और अच्छे गाने होते तो अच्छा होता। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रहमान डकैत को खिराजे अकीदत (सम्मान व्यक्त करना) पेश नहीं किया, इंडिया ने कर दिया।

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ये है असली उजैर बलोच

‘धुरंधर 2’ में दानिश पंडोर ने उजैर बलोच, रहमान डकैत के भाई का किरदार निभाया है। अब रियल उजैर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बता रहा है कि उसने लयारी के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी जिंदगी में कितने कत्ल किए तो वो कहता है, “मैंने आज तक एक चिंटी नहीं मारी। पहले लोग मुझे डॉन बुलाते थे और अब आप भी, आवाम की सेवा का यह फल मिला है मुझे। मैंने तो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई,मैंने अपनी आवाज बुलंद की, वही मेरी ‘हत्या’ थी, जब भी जरूरत पड़ी, मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई। मैंने ल्यारी के अस्पतालों को सुधारा। अगर हत्यारा होने का मतलब गरीबों के लिए आवाज उठाना, उनके साथ खड़ा होना, उनकी मदद करना है तो अगर इससे मैं हत्यारा बनता हूं, तो यह आपकी मर्जी है।”

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रियल लाइफ के अजय सान्याल हैं अजित डोवाल

फिल्म में आर.माधवनअजय सान्याल का किरदार निभाया है, जो भारत के वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से काफी हद तक प्रेरित माना जाता है। माधवन का ये किरदार अजीत डोभाल की छवि को दर्शाती है, जिन्हें अपने असाधारण तरीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में गहरी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उनका पुराना रियल वीडियो भी सामने आया है। जिसमें वो अपने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिसान में रहकर लोगों का भरोसा जीता, अहम खुफिया जानकारी जुटाई और हर खतरे का सामना बेहद शांत तरीके से किया।