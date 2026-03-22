रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं और इन तीन दिनों में इस मूवी ने करोड़ो का कारोबार कर लिया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जहां 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली, वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। मूवी देखने के बाद दर्शकों से लेकर बॉलीवुड के स्टार्स तक इसकी तारीफ कर रहे हैं।

वहीं, अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक पाकिस्तानी परिवार ने ‘धुरंधर 2’ देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया। उन्होंने आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस मूवी को घटियां, थर्ड क्लास बताया। साथ ही लास्ट में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे भी लगाए। अब उनका यह वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

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क्या बोले पाकिस्तानी परिवार के लोग

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक शख्स ने वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि एक पाकिस्तानी परिवार शानदार ‘धुरंधर’ से प्रभावित होकर ‘धुरंधर 2’ देखने गया, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आई। इसके बाद वीडियो में लोग रणवीर सिंह की इस मूवी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि यह वीडियो यूके के एक थिएटर के बाहर का है। वीडियो में सबसे पहले एक लड़की कहती है ‘धुरंधर’ अभी हम देख आए हैं, रिव्यू।

इसके बाद एक आदमी ने कहा, “थर्ड-क्लास। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी थर्ड-क्लास फिल्म कभी नहीं देखी।” फिर एक शख्स कैमरा के सामने आया और उसने कहा, “वो पता है न मेजर इकबाल ने क्या कहा था… हम फिर से आएंगे। फिर घुसेंगे और फिर मारेंगे।” लास्ट में एक महिला आती है और वह कहती है कि घटिया और थर्ड क्लास से अगर बुरा कोई शब्द है, तो वह इस मूवी के लिए है। लास्ट में सभी मिलकर मेजर इकबाल जिंदाबाद’ और ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हैं।

A Pakistani family went to watch Dhurandhar 2 after being tricked by brilliant Dhurandhar 1, and they didn’t like it pic.twitter.com/112rE2FoY0 — Lord Immy Kant (@KantInEastt) March 21, 2026

बता दें कि इस परिवार ने साल 2025 के दिसंबर में आए ‘धुरंधर’ के पहले पार्ट को भी देखा था और तब उसकी खूब तारीफ की थी। साथ ही इन्होंने पाकिस्तानियों से उस समय यह मूवी देखने की अपील की थी। अब दूसरे पार्ट पर इस तरह से अलग प्रतिक्रिया आना लोगों को पसंद नहीं आ रहा।

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‘धुरंधर 2’ रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें ‘पिंडा’ का किरदार निभाने वाले अभिनेता उदयबीर संधू कौन है। पूरी खबर यहां पढ़ें।