Dhurandhar 2: The Revenge में Ranveer Singh स्टारर यह स्पाई थ्रिलर आज रात दुनियाभर में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत को छोड़कर बाकी देशों में आज 14 मई की रात नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

वहीं भारत में यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, लेकिन इसकी स्ट्रीमिंग डेट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं।

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

19 मार्च को रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ ने 56 दिनों में भारत में 1144.27 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 1369.49 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड फिल्म के पहले पार्ट के नाम था, जिसने पिछले दिसंबर में रिलीज होकर 890 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। ‘धुरंधर 2’ भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन गई है।

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भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

हालांकि, ‘धुरंधर 2’ अभी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नहीं बन पाई है। यह अभी भी Pushpa 2: The Rule से करीब 120 करोड़ रुपये पीछे है।

सबसे ज्यादा पेड प्रीव्यू कलेक्शन

फिल्म के लिए जबरदस्त क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने 18 मार्च की शाम पेड प्रीव्यू रखे थे। रिलीज से पहले ही फिल्म ने 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया।

सबसे बड़ी ओपनिंग

‘धुरंधर 2’ ने पहले ही दिन इतिहास रच दिया। ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे त्योहारों के बीच रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन पेड प्रीव्यू समेत 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह यह सिर्फ 24 घंटे में 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड Jawan के नाम था, जिसने 64.50 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी।

दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म

‘धुरंधर 2’ ने वैश्विक स्तर पर भी धमाकेदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही इसने Baahubali 2: The Conclusion का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने दुनियाभर में 1788 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, Dangal अब भी 2090 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है।

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चीन को छोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म

‘दंगल’ की कमाई का बड़ा हिस्सा चीन से आया था, जहां फिल्म ने करीब 1300 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर चीन की कमाई को अलग कर दिया जाए, तो ‘धुरंधर 2’ 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाती है।

सबसे बड़ी भारतीय फ्रेंचाइजी

पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे, जबकि दूसरे पार्ट ने 1800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की कुल कमाई 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी बनाती है।

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दूसरे बड़े रिकॉर्ड

दुनिया भर में सबसे तेजी से 500 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्म (3 दिन)

सबसे तेजी से 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्म (7 दिन)

नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, जहां इसने 22.9 मिलियन डॉलर (करीब 220 करोड़ रुपये) कमाए

ओटीटी रिलीज

जहां ‘धुरंधर’ का पहला पार्ट दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, वहीं दूसरे पार्ट की रिलीज रणनीति अलग रखी गई है। ‘धुरंधर 2’ आज रात भारत को छोड़कर बाकी देशों में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। भारत में यह फिल्म जल्द ही JioHotstar पर रिलीज होगी। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि फिल्म आज रात ही रिलीज होगी या फिर Indian Premier League के फाइनल के बाद 31 मई को स्ट्रीम की जाएगी।