Dhurandhar 2 Movie Review and Release Live Updates: रणवीर सिंह का किरदार जसकिरत सिंह रंगी आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में अर्जुन रामपाल से भिड़ने के लिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। टिकट खरीदकर दिखाए जाने वाले प्रीव्यू बुधवार शाम से शुरू होने वाले हैं। इसी बीच खबर आई है कि हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में डब हुए शोज रद्द हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए फिल्म का कंटेंट थिएटर के मालिकों के पास नहीं पहुंच पाया है।

वैसे ये फिल्म 19 मार्च यानी कल रिलीज हो रही है, लेकिन इसके पेड प्रिव्यू शोज 18 मार्च के शाम 5 बजे से शुरू हैं। Dhurandhar 2: The Revenge रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी प्री-सेल्स करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की वर्ल्डवाइड प्री-सेल्स 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसमें से भारत में ही 125 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन शामिल है, जो देशभर में जबरदस्त डिमांड को दर्शाता है।

इस एक्शन से भरपूर सीक्वल को लेकर बना जबरदस्त हाइप और फ्रेंचाइजी की मजबूत पकड़ ने दुनियाभर में टिकट बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इसके रिव्यू और रिलीज से जुड़े अपडेट पढ़ने के लिए बने रहिए।

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