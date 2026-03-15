रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में काफी ज्यादा है। सिनेमा लवर्स धुरंधर के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच मूवी को लेकर मेकर्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रणवीर सिंह के एक सीन पर सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की, और इतना ही नहीं इसके लिए फिल्म निर्माताओं को लीगल नोटिस भी मिला है। आइए जानते हैं कि विवाद के पीछे की असली वजह क्या है।

सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह के किरदार के जरिए उनकी छवि को समाज में खराब करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विक्की थॉमस सिंह ने धुरंधर 2 के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिख किरदार निभाने वाले अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ सीबीएफसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लीगल नोटिस दिया है।

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि सिख समुदाय के लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं और धूम्रपान उनके समाज में निषेध है। ऐसे में फिल्म में इस तरह का सीन दिखाना धार्मिक रूप से असंवेदनशील लगता है। साथ ही, यह सिख समुदाय की आस्था का अपमान करने का काम भी कर रहा है। विक्की थॉमस सिंह ने मांग की है कि फिल्म से उन सभी सीन्स को हटाया जाए, जिनमें सिख को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है।

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फिल्म के खिलाफ जारी किए गए नोटिस में धुरंधर द रिवेंज से आपत्तिजनक और असंवेदनशील सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, मेकर्स से इस मामले में सिख समुदाय से माफी मांगने की मांग भी उठाई गई है। फिल्म के किरदार के बारे में बात करें, तो रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी नाम के काल्पनिक जासूस का किरदार निभाया है, जो हमजा अली बनकर पाकिस्तान में मौजूद दुश्मनों की जानकारी भारत को देता है। फिल्म के दूसरे पार्ट में रणवीर के किरदार की जिंदगी से जुड़े कई राज खुलने वाले हैं।