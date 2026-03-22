आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस मूवी को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहीं, मशहूर फिल्ममेकर्स राकेश रोशन, एस.एस. राजामौली और राम गोपाल वर्मा समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने भी फिल्म की तारीफ की। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन कंगना रनौत, अभिनेता अनुपम खेर का नाम भी शामिल हो गया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि वह अब अपने आप में एक स्टार बन गए हैं।

कंगना रनौत ने किया पोस्ट

अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “धुरंधर की सफलता की सबसे अच्छी बात यह है कि आदित्य धर एक सुपरस्टार डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हॉलीवुड में सुपरस्टार डायरेक्टर हमेशा सुपरस्टार एक्टर्स से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे: स्पीलबर्ग, टारनटिनो, नोलन। हम अपने फिल्ममेकर्स को कभी भी उतना सम्मान या क्रेडिट नहीं देते, जितना उन्हें मिलना चाहिए।”

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कंगना ने आगे लिखा, “उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, उन्हें पैसे कम मिलते हैं और सुपरस्टार उन्हें परेशान करते हैं। इसी वजह से, मुझे कोई भी ऐसा युवा नहीं मिलता- चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का हो या बाहर का, जो फिल्म बनाने वाला, सिनेमैटोग्राफर या कोई और टेक्नीशियन बनने का सपना देखता हो। हर कोई खुद को प्रतिभाशाली बताता है, लेकिन वे सिर्फ अभिनेता बनना चाहते हैं।

यहां एक ऐसा सुपरस्टार फिल्म बनाने वाला है, जो किसी भी हीरो से ज्यादा चमक रहा है। आज, बहुत से युवा उसकी कहानी देख रहे हैं, जो उनकी तरह बनने की चाह रखेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपको सलाम सर।”

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो

वहीं, अभिनेता अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी-अभी ‘धुरंधर 2’ देखी। क्या कहूं? यह लेखन, निर्देशन, अभिनय, तकनीकी कौशल और संगीत हर मामले में बेहतरीन है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपने देश, भारत पर गर्व का एहसास कराती है। मैंने अभी आदित्य धर से फोन पर बात की। मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन मुझे यह समीक्षा लिखनी जरूरी थी। समीक्षा नहीं, बल्कि अपने विचार।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “जो लोग इसे अंधराष्ट्रवाद और प्रोपेगैंडा कह रहे हैं, मुझे उन पर दुख और तरस आता है। शुरू में फिल्म देखने से पहले, मुझे गुस्सा आया था क्योंकि उन्होंने ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ को भी प्रोपेगैंडा कहा था। जो लोग इसे प्रोपेगैंडा फ़िल्म कहते हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर आपको इसकी वजह से गुस्सा आता है, तो आप लेखकों को इकट्ठा करके अपनी खुद की फिल्म क्यों नहीं बनाते।”

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‘धुरंधर 2’ में दिखाई गई दाऊद इब्राहिम की उसकी असल जिंदगी से पूरी तरह अलग है। फिल्म में उसे एक स्टाइलिश और ताकतवर डॉन के बजाय कमजोर और बेबस इंसान के रूप में दिखाया गया है। इससे पहले बॉलीवुड फिल्मों में उसे पावरफुल और रौबदार दिखाया जाता रहा है। इस खबर को विस्तार से यहां पढ़ें।