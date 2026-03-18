Dhurandhar 2 FIRST Review: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ रिलीज से पहले ही चर्चा में है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही करोड़ों की कमाई कर ली है। अब फिल्म का पहला और एकलौता रिव्यू भी सामने आ गया है। ये रिव्यू किसी क्रिटिक का नहीं बल्कि निर्देशक आदित्य धर की पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम का है।

Dhurandhar 2: The Revenge Movie Release, Review LIVE

यामी गौतम ने दिया पहला रिएक्शन

यामी गौतम ने बताया कि उन्होंने ‘धुरंधर 2’ देख ली है और उन्हें अपने पति पर गर्व है। News18 Rising Bharat Summit 2026 में बात करते हुए यामी ने फिल्म को ‘बियॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी’ कहा।

उन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद वो काफी इमोशनल हो गईं और फ्लाइट के दौरान भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थीं- अभिनेत्री ने बताया कि उनके पास स्क्रिप्ट थी पढ़ने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाईं सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए फिल्म के असर को महसूस कर रही थीं।

यामी ने दावा किया कि ‘धुरंधर 2’ दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी।

स्पॉइलर से बचीं यामी गौतम

जब उनसे फिल्म की कहानी या डिटेल्स के बारे में पूछा गया, तो यामी ने साफ कहा कि फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आदित्य धर ही शेयर करेंगे। उन्होंने मजाक में कहा कि जैसे बाकी लोगों का है वैसा ही 19 मार्च को उनका भी सिनेमा हॉल में अपॉइंटमेंट है।

पहले पार्ट से ही था यामी गौतम को भरोसा

यामी ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें इस फ्रेंचाइज़ पर शुरुआत से ही भरोसा था। उन्होंने बताया कि जब वह Article 370 की शूटिंग कर रही थीं, तब उन्होंने ‘धुरंधर’ की शुरुआती 40 पन्नों का स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उस वक्त ही वह भावुक हो गई थीं और उन्हें लगा था कि यह फिल्म हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी।

फिल्म में यामी का कैमियो

यामी गौतम को लेकर चर्चा है कि वो ‘धुरंधर 2’ में कैमियो करती नजर आएंगी।

क्या होगी ‘धुरंधर 2’ की कहानी

धुरंधर: द रिवेंज पहले पार्ट के आगे बढ़ती है। कहानी हमज़ा अली मज़ारी और मेजर इकबाल के बीच टकराव को और आगे ले जाती है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा।

धुरंधर 2 स्टार कास्ट

फिल्म में कई बड़े चेहरे नजर आएंगे: रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे धुरंधर 2 का हिस्सा हैं।

रिलीज डेट और बज़

धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि 18 मार्च से इसके पेड प्रीव्यू शुरू हो जाएंगे। मल्टी-लैंग्वेज रिलीज की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग कर सकती है।

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