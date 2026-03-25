आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जहां बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है वहीं कई लोग इसे प्रोपेगैंडा बता रहे हैं। विदेशी मीडिया ने भी अपने रिव्यू में फिल्म की हिंसा, क्रूरता और ग्राफिक दृश्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आलोचना

अमेरिकी अखबार The New York Times ने लिखा कि यह फिल्म दर्शकों को राष्ट्रीय और धार्मिक आधार पर हिंसा के प्रति और असंवेदनशील बना सकती है। उन्होंने इसे आज के समय की फिल्म कहा, लेकिन यह भी कहा कि यह किसी तरह का सुकून नहीं देती।

वहीं MoviesWeTextedFor.com ने फिल्म की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि लगातार हिंसा के कारण दर्शक असहज हो जाते हैं और आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके मुताबिक, फिल्म में मनोरंजन बहुत कम है और यह समझना मुश्किल है कि लोग इसे देखने क्यों जा रहे हैं।

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Culture Mix ने भी फिल्म को एक्सप्लोटिव वॉयलेंस का उदाहरण बताते हुए कहा कि शुरुआती 30 मिनट के बाद फिल्म केवल चौंकाने और घिन पैदा करने के लिए हिंसा दिखाती है। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए राष्ट्रवाद को टॉक्सिक और बार्बरिक बताया।

भारत में मिला मिला-जुला रिस्पॉन्स

हालांकि भारत में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिल रही है। IMDb पर इसे 8.7/10 और बुक माय शो पर 9.5/10 की रेटिंग मिली है। लेकिन Rotten Tomatoes पर इसे सिर्फ 45% स्कोर मिला है, जहां अधिकतर विदेशी समीक्षकों ने नकारात्मक राय दी है।

विवाद और आरोप

भारत में भी फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई राजनीतिक हस्तियों और कलाकारों ने इसे प्रोपेगैंडा बताया है।

अभिनेत्री दिव्या स्पंदना और प्रकाश राज ने फिल्म की आलोचना की। दिव्या ने कहा कि फिल्म निराशाजनक है और निर्देशक को जिंगोइज़्म से आगे बढ़ना चाहिए।

यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी फिल्म पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भाग में छुपा हुआ प्रोपेगैंडा था, लेकिन इस बार यह बहुत ज्यादा साफ हो गया है।

दिव्या स्पंदना ने फिल्म में भागवद गीता के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि गीता के “कर्मण्येवाधिकारस्ते…” श्लोक को गलत तरीके से बाहरी संघर्ष के औचित्य के रूप में दिखाया गया, जबकि असल में यह आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है।

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बॉक्स ऑफिस पर धमाका

विवादों के बावजूद फिल्म कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है।

6 दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹919 करोड़

नॉर्थ अमेरिका: ₹131 करोड़

ओवरसीज़ (Gulf छोड़कर): ₹231.57 करोड़

फिल्म अब रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है और जल्द ही अपने प्रीक्वल के ₹1300 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है।

इतना ही नहीं, इसकी रफ्तार को देखते हुए यह अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के ₹1742 करोड़ के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है।

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