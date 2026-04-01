Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 13: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे होने वाले हैं और यह मूवी इतने कम समय में ‘छावा’, ‘पुष्पा 2’ समेत कई बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 13वें दिन (दूसरे मंगलवार) को फिल्म ने 27.75 करोड़ रुपये कमाए।

सैकनिल्क के अनुसार, जिससे बाद इसका कुल घरेलू कलेक्शन 899.92 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन फिलहाल 1,077 करोड़ रुपये है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने मंगलवार को वर्ल्डवाइड 1400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, इसका ग्लोबल कलेक्शन 1435 करोड़ रुपये है।

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अलग-अलग भाषाओं में हुआ इसका कलेक्शन बताए, तो 13वें दिन ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने कुल 27.75 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये हिंदी वर्जन से, 1 करोड़ रुपये तेलुगु से और 55 लाख रुपये तमिल से कमाए। बीते दिन हिंदी दर्शकों की कुल ऑक्यूपेंसी 28.2 प्रतिशत रही। दिन की शुरुआत सुबह 20.15 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ हुई, जो दोपहर में बढ़कर 34.62 प्रतिशत हो गई, शाम को थोड़ी घटकर 31.54 प्रतिशत रह गई और लास्ट में 25.77 प्रतिशत पर स्थिर हो गई।

13 दिनों में ‘धुरंधर 2’ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस · दिन-दर-दिन कलेक्शन दिन 0 (बुधवार) से दिन 13 (दूसरा मंगलवार) तक — 13 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन ₹899.92 करोड़ रुपये रहा। पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह कुल आंकड़े पहला सप्ताह दिन 0 से दिन 7 तक फिल्म ने पहले हफ्ते में ज़बरदस्त ओपनिंग दी। गुरुवार को ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ और पहला रविवार अब तक का सबसे बड़ा दिन रहा। ₹43 करोड़ रुपये ₹102.55 करोड़ रुपये ₹80.72 करोड़ रुपये ₹113 करोड़ रुपये ₹114.85 करोड़ रुपये ₹65 करोड़ रुपये ₹56.60 करोड़ रुपये ₹48.75 करोड़ रुपये दूसरा सप्ताह दिन 8 से दिन 13 तक दूसरे हफ्ते में वीकडे पर कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन दूसरा रविवार ₹68.10 करोड़ के साथ इस हफ्ते का सबसे बड़ा दिन रहा। ₹49.70 करोड़ रुपये ₹41.75 करोड़ रुपये ₹62.85 करोड़ रुपये ₹68.10 करोड़ रुपये ₹25.30 करोड़ रुपये ₹27.75 करोड़ रुपये ₹899.92 Cr कुल कलेक्शन ₹114.85 Cr सबसे बड़ा दिन (पहला रविवार) ₹102.55 Cr ओपनिंग डे (दिन 0) ₹524.42 Cr पहले सप्ताह का कुल ₹375.50 Cr दूसरे सप्ताह का कुल स्रोत: बॉक्स ऑफिस इंडिया · सकल घरेलू कलेक्शन (भारत) Express InfoGenIE

विक्की कौशल ने की ‘धुरंधर 2’ की तारीफ

‘छावा’ अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “आदित्य धर, मैं पूरी तरह से हैरान हूं और बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं। आपकी मेहनत, कला और ईमानदारी को देखकर सच में दंग हूं, जिसके साथ आपने ये फिल्म बनाई है। ये किसी गोल्ड स्टैंडर्ड से कम नहीं है। आप इस सफलता के हर एक हिस्से के हकदार हैं। बधाई हो भाई।”

इसके आगे उन्होंने लिखा, “रणवीर सिंह भाई, आप मुझे प्रेरित करते हो। एक अभिनेता के तौर पर आपकी फाइननेस और अंदाज बेमिसाल है। आर माधवन सर आपको देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। राकेश बेदी सर, तुस्सी कमाल हो। मुस्ताफा अहमद स्वाद आ गया। शिव जीनियस एडिटिंग। आपका अब तक का सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा काम।” लास्ट में उन्होंने हर डिपार्टमेंट और पूरी टीम को बधाई दी।

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