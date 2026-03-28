Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। फिल्म ने बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महज 9 दिनों में ये फिल्म भारत में 715 करोड़ और वर्ल्डवाइड इस फ्रैंचाइजी ने आमिर खान की ‘दंगल’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

धुरंधर फ्रैंचाइज़ी ने वर्ल्डवाइड कुल 2436 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसने अब ‘दंगल’ के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने चीन में रिलीज होने से 2070 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि ये केवल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का कलेक्शन नहीं है, बल्कि पहले पार्ट का मिलाकर है। पहली फिल्म, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी, उसने दुनिया भर में 1307 करोड़ रुपये कमाए, और सीक्वल ने अब तक 1129 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

धुरंधर 2 एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को पछाड़कर आगे निकलने के बेहद करीब है, जिसने 2022 में भारत में रिलीज होने पर भारत में 782.20 करोड़ रुपये कमाए थे। ट्रेड ट्रैकर सैक्निल्क के अनुसार, आरआरआर ने वैश्विक स्तर पर 1,230 करोड़ रुपये कमाए थे।

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फिल्म का हर दिन का कलेक्शन

‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को रिलीज हुई थी, लेकिन 18 मार्च को इसके पेड़ प्रीव्यू शोज रिलीज कर दिए गए थे। जिससे फिल्म ने कुल 43 करोड़ कमाये थे। इसके बाद फिल्म ने रिलीज पर 102.55 करोड़ की ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 80.72 करोड़ था, तीसरे दिन भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई थी और इसने 113 करोड़ कमाये थे।

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चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 114.85 करोड़ रहा और पांचवें दिन इसकी कमाई में गिरावट आई और कलेक्शन 65 करोड़ का रहा। ऐसे धीरे-धीरे ‘धुरंधर 2’ के बिजनेस में गिरावट होती दिख रही है। छठे दिन फिल्म ने 56.60 करोड़ कमाये, सातवें दिन 48.75 करोड़ कमाये, आठवें दिन 49.79 करोड़ कमाये और 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन 41.55 करोड़ रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि रणवीर सिंह स्टारर वीकेंड पर अच्छा बिजनेस कर सकती है।