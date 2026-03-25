Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 6: 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर हर दिन शानदार कमाई कर रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर इस मूवी ने अभी तक कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

अब इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और इसके कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म वर्ल्डवाइड जल्द 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने 550 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। चलिए जानते हैं कि मंगलवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।

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मंगलवार को कमाई में हुई गिरावट

‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने पहले वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की, लेकिन अब वीकडे में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसके कलेक्शन की बात करें, तो मंगलवार को 20,412 शो के साथ इसने 56.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई 575.67 करोड़ रुपये और ग्रॉस कमाई 687.43 करोड़ रुपये हो गई है।

1000 करोड़ क्लब में होगी शामिल

मंगलवार को मूवी ने हिंदी भाषा में 52 करोड़, कन्नड़ में 20 लाख, मलयालम में 15 लाख, तमिल में 1.10 और तेलुगु में 3.10 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं, इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो ‘धुरंधर 2’ को लेकर विदेशों में भी जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है। कॉमस्कोर के अनुसार, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा हासिल किया, जो रयान गोस्लिंग की प्रोजेक्ट हेल मैरी से ही पीछे है।

छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, इसने वैश्विक स्तर पर कुल 231.57 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसका कुल वैश्विक कलेक्शन 919 करोड़ रुपये हो गया है। अब यह जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है।

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

बता दें कि इस स्पाई एक्शन फिल्म ने ग्लोबल कमाई के मामले में ‘कांतारा चैप्टर 1’ 852.36 करोड़ कमाई करने वाली और ‘स्त्री 2’ 857.15 करोड़ कमाई करने वाली फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया और इस तरह यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। अगर ‘धुरंधर 2’ इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो बुधवार को घरेलू बाजार में यह 597.99 करोड़ कमाने वाली ‘स्त्री 2’ और 601.54 करोड़ कमाने वाली ‘छावा’ को भी पीछे छोड़ सकती है।

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‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह के किरदार की मां का रोल मधुरजीत सरघी ने निभाया है। ऐसे में अब बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर वह कौन हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें।