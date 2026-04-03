आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म की रिलीज को 15 दिन हो चुके हैं और दूसरे हफ्ते भी फिल्म का बिजनेस कमाल का रहा है।

इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म को हनुमान जयंती की छुट्टी का भी फायदा मिला है।

धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और तब से देशभर में शानदार कमाई कर रही है। विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज़ के 15वें दिन यानी गुरुवार को फिल्म ने करीब 17.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही दूसरे हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 263.15 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

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पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 674.17 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी। अब तक धुरंधर 2 का भारत में कुल नेट कलेक्शन 937.32 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1120.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

खास बात यह है कि फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ही इतिहास रच दिया है। 263.15 करोड़ रुपये की कमाई के साथ यह हिंदी सिनेमा में दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने अपनी पिछली फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

हिंदी सिनेमा में दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्में:

धुरंधर 2 – 263.15 करोड़

धुरंधर – 261.50 करोड़

पुष्पा 2 (हिंदी) – 199 करोड़

छावा – 186.18 करोड़

स्त्री 2 – 145.80 करोड़

बाहुबली 2 (हिंदी) – 143.25 करोड़

इस तरह धुरंधर 2 ने न सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज़ी को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड भी कायम कर दिए हैं।

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