Dhurandhar 2 Box Office Collection: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रणवीर सिंह स्टारर यह मूवी हर दिन डबल डिजिट में कमाई कर रही है और अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने रिलीज के सिर्फ 11 दिनों में ही अपने पहले पार्ट ‘धुरंधर’ के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, भारत में इस मूवी ने 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

दुनियाभर में छाई रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रविवार को 68.10 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 846.87 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,011.95 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 350 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई अब 1361.95 करोड़ रुपये हो गई है।

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इसके साथ ही ‘धुरंधर 2’ अपने पहले पार्ट ‘धुरंधर’ के 1307 करोड़ रुपये के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।

‘धुरंधर 2’ का अलग-अलग भाषाओं के अनुसार कलेक्शन

‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने 11वें दिन हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई की। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने हिंदी में 16,773 शो में लगभग 50% की मजबूत ऑक्यूपेंसी बनाए रखी, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं के वर्जन ने कम कमाई की। फिल्म ने तेलुगू में 3 करोड़ रुपये, तमिल में 1.5 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 0.38 करोड़ रुपये और मलयालम में 0.22 करोड़ रुपये कमाए।

हर दिन ‘धुरंधर 2’ का कलेक्शन

दिन कलेक्शन दिन 0 (बुधवार) 43 करोड़ रुपये दिन 1 (पहला गुरुवार) 102.55 करोड़ रुपये दिन 2 (पहला शुक्रवार) 80.72 करोड़ रुपये दिन 3 (पहला शनिवार) 113 करोड़ रुपये दिन 4 (पहला रविवार) 114.85 करोड़ रुपये दिन 5 (पहला सोमवार) 65 करोड़ रुपये दिन 6 (पहला मंगलवार) 56.60 करोड़ रुपये दिन 7 (पहला बुधवार) 48.75 करोड़ रुपये दिन 8 (दूसरा गुरुवार) 49.70 करोड़ रुपये दिन 9 (दूसरा शुक्रवार) 41.75 करोड़ रुपये दिन 10 (दूसरा शनिवार) 62.85 करोड़ रुपये दिन 11 (दूसरा रविवार) 68.10 करोड़ रुपये कुल 846.87

अब ‘केजीएफ चैप्टर 2’ पर नजर

अब रणवीर सिंह की फिल्म जल्द ही यश स्टारर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के इंडिया रिकॉर्ड्स को पार करने की तैयारी में हैं। बता दें कि ‘केजीएफ 2’ ने भारत में 859 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ‘धुरंधर 2’ 12वें दिन की कमाई के साथ ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकती है।

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‘धुरंधर’ मूवी में रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस हमजा का रोल निभाया है, जो लियारी के गैंग्स में घुसकर अंडरवर्ल्ड और आतंक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है। इस खबर को विस्तार से यहां क्लिक करके पढ़ें।