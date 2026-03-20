Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: जबरदस्त हाइप के बीच 19 मार्च, गुरुवार को ‘धुरंधर 2’ रिलीज हुई और जैसा कि ट्रेड एनालिस्ट्स और फैंस को उम्मीद थी, फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 102.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अब तक की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग दर्ज कराई है और अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा: द रूल’ के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारतीय ओपनर बन गई है।

ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ ने थिएटर्स में पहले दिन भारत में कुल 145.55 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर ली है, जिसमें 43 करोड़ रुपये की प्रीव्यू कमाई भी शामिल है। वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में शुरुआती अनुमान के अनुसार 236.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

प्रीव्यू डे पर सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म के पेड प्रीव्यू शो 18 मार्च, बुधवार को शाम 5 बजे के बाद कई भाषाओं में रखे गए थे। सैकनिल्क के मुताबिक, देशभर में 12,700 से ज्यादा शोज हुए और फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की कमाई की। इससे पहले प्रीव्यू डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पवन कल्याण की ‘दे कॉल हिम ओजी’ थी, जिसने 25 करोड़ रुपये कमाए थे।

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सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग

‘धुरंधर 2’ ने 19 मार्च को अपनी हिंदी वर्जन से 99.10 करोड़ रुपये की कमाई की। कुल 102.55 करोड़ रुपये के कलेक्शन में से ज्यादातर हिस्सा हिंदी वर्जन से आया, क्योंकि फिल्म को कुछ क्षेत्रों में पहुंचने में देरी हुई थी। इससे पहले हिंदी भाषा में सबसे बड़ी ओपनिंग ‘पुष्पा: द रूल’ के नाम थी, जिसने रिलीज के दिन अपने हिंदी वर्जन से 70.30 करोड़ रुपये कमाए थे।

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दुनियाभर में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत के साथ धुरंधर 2 ने दुनियाभर में 236.63 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) कमा लिए हैं। रिलीज के दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये नेट कमाए और प्रीव्यू की कमाई जोड़ने पर यह आंकड़ा 145.55 करोड़ रुपये हो गया। इस लिस्ट में पहले स्थान पर पुष्पा 2 है, जिसने ओपनिंग डे पर 275.2 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं दूसरे स्थान पर धुरंधर 2 है और इसके बाद RRR आती है, जिसने ओपनिंग डे पर 223 करोड़ रुपये की कमाई की थी।