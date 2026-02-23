रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और अब फिल्म के सबसे रहस्यमयी किरदार ‘बड़े साहब’ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चा है कि इस अहम भूमिका को निभाने वाले अभिनेता का नाम गलती से लीक हो गया है।

Letterboxd के जरिए लीक हुआ नाम

आदित्य धर के निर्देशन में बन रही ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के मेकर्स ने अभी तक ‘बड़े साहब’ के किरदार को पर्दे के पीछे रखा था। पहले पार्ट में कई बार बड़े साहब का जिक्र हुआ लेकिन उनका चेहरा नहीं रिवील किया गया। लेकिन पार्ट की रिलीज से पहले फिल्म की Letterboxd लिस्टिंग ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। इस लिस्ट में फिल्म की स्टार कास्ट में एक नया और बड़ा नाम जुड़ा है- इमरान हाशमी।

हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके किरदार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि इमरान हाशमी ही वह ‘बड़े साहब’ हैं जो पाकिस्तान से साजिशें रच रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कास्ट की लिस्ट से हलचल

जैसे ही रेडिट (Reddit) पर लेटरबॉक्सड का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि ये इमरान हाशमी की कास्टिंग जबरदस्त है वो शानदार अभिनेता है।

वहीं एक फैन ने लिखा है: पूरी दुनिया एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ! मैं उन्हें ‘बड़े साहब’ के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं।

क्या होगी ‘धुरंधर 2’ की कहानी?

फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसके अनुसार, हम्ज़ा (रणवीर सिंह) रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की मौत का बदला लेने के लिए लियारी जा रहा है। यहां उसका मुकाबला मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) और उसके बॉस ‘बड़े साहब’ से होगा।

फिल्म की मुख्य कास्ट:

रणवीर सिंह: हम्ज़ा के रूप में

अर्जुन रामपाल: मेजर इकबाल

इमरान हाशमी: (संभावित ‘बड़े साहब’)

अन्य कलाकार: आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, और राकेश बेदी।

फिल्म में यामी गौतम और राज जुत्शी का कैमियो होने की भी चर्चा है।

बॉक्स ऑफिस क्लैश और रिलीज डेट

‘धुरंधर’ के पहले भाग ने दुनिया भर में ₹1300 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई की थी, जिससे यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अब इसका सीक्वल 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगा। बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला यश की एक्शन ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Toxic) से होने वाला है।

