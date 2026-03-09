Dhurandhar 2 Advance Booking: ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर जैसे ही इस शनिवार रिलीज हुआ, फिल्म को लेकर पहले से बना जबरदस्त बज और तेज हो गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ ही मेकर्स ने बुधवार 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग भी खोल दी है। इसके बाद हजारों फैंस ने तुरंत टिकट बुक कर लिए, ताकि वे 19 मार्च को होने वाली फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज से एक दिन पहले ही इसे देख सकें।

24 घंटे के भीतर बिके लाखों टिकट

रविवार को ‘धुरंधर 2’ ने अपने पेड प्रीव्यू के लिए 80,000 टिकट और बेच लिए, जिससे रिलीज से 11 दिन पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में करीब 8 करोड़ रुपये और जुड़ गए। इससे एक दिन पहले शनिवार को, जब सुबह 11 बजे ट्रेलर के साथ एडवांस बुकिंग शुरू हुई, तब फिल्म ने 24 घंटे के भीतर 1.2 लाख टिकट बेचकर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी।

करोड़ों में बिके टिकट

Sacnilk के अनुसार, अब तक ‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग 18.11 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इसमें करीब 6 करोड़ रुपये की ब्लॉक बुकिंग शामिल है। अगर इसे हटा दिया जाए तो 2,06,367 टिकटों की बिक्री से 12.30 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन का है, जिसने 1,94,514 टिकटों से लगभग 12 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके अलावा डॉल्बी सिने वर्जन से 80 टिकटों के जरिए 64,050 रुपये की कमाई हुई है।

हिंदी वर्जन के बाद डब्ड तमिल वर्जन का नंबर आता है, जिसने 7,317 टिकटों से 9.9 लाख रुपये कमाए। तमिल वर्जन ने तेलुगु वर्जन को पीछे छोड़ दिया है, जो शनिवार को आगे था। रविवार तक तेलुगु वर्जन की कमाई 3,920 टिकटों से 9.6 लाख रुपये पर पहुंची।

तेलुगु मार्केट में ‘धुरंधर 2’ को हरिश शंकर की एक्शन थ्रिलर ‘उस्ताद भगत सिंह’ से कड़ी टक्कर मिलेगी, जिसमें पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म भी ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इसके बाद डब्ड मलयालम वर्जन से 338 टिकटों के जरिए 96,114 रुपये की कमाई हुई है, जबकि सबसे कम हिस्सा डब्ड कन्नड़ वर्जन का है, जिसने 198 टिकटों से 67,150 रुपये कमाए। कर्नाटक में फिल्म को फायदा इस वजह से भी मिला कि यश स्टारर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स’ की रिलीज चल रहे गल्फ वॉर के कारण टाल दी गई है।

रिलीज से 10 दिन पहले ही, ‘धुरंधर 2’ ने बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा प्रीमियर रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2024 की हॉरर कॉमेडी ‘स्त्री 2’ के नाम था, जिसने पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग से 8.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और करीब 10 करोड़ रुपये (नेट) कमाए थे। ‘धुरंधर 2’ ने यह आंकड़ा 24 घंटे से भी कम समय में पार कर लिया।

उम्मीद की जा रही है कि रिलीज से पहले के अगले 10 दिनों में फिल्म की एडवांस बुकिंग और तेजी से बढ़ेगी, खासकर जब ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग शुरू होगी। फिलहाल 18 करोड़ रुपये का यह आंकड़ा इस साल रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन से भी ज्यादा है।

दरअसल, ‘धुरंधर 2’ पहले ही इस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इससे आगे सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ (361.79 करोड़), शाहिद कपूर की ‘ओ’ रोमियो (79.26 करोड़), रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ (51.62 करोड़), अगस्त्य नंदा की ‘इक्कीस’ (36.25 करोड़) और ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ (25.40 करोड़) हैं।

फिल्म ने सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की ‘दो दीवाने शहर में’ (7.39 करोड़), तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ (9.83 करोड़) और आदर्श गौरव व शनाया कपूर की ‘तू या मैं’ (6.90 करोड़) जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

इससे पहले इसी साल रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने इतिहास रचते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 890 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से अधिक के साथ भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।

‘धुरंधर 2’ को आदित्य धर और लोकेश धर की B62 स्टूडियोज तथा ज्योति देशपांडे के नेतृत्व वाले जियो स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे, जो पहले पार्ट में निभाए अपने किरदारों को दोबारा निभा रहे हैं। यह फिल्म पिछले दिसंबर रिलीज हुए पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाएगी।