हाल ही में हुए ऑस्कर अवॉर्ड फंक्शन में जेवियर बार्डेम ने स्टेज पर फ्री फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया था। उसी समय वहां प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थीं, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो बस मुस्कुराईं और सिर हिलाती नजर आईं। ये बात यूट्यूबर ध्रुव राठी को खटक गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा कि प्रियंका का चुप रहना गलत है।

ध्रुव ने समझाने के लिए कहा कि जिन लोगों पर सीधे असर नहीं पड़ता, जैसे जिनके घर पर बम नहीं गिर रहे, उनके लिए न्यूट्रल रहना आसान होता है। लेकिन जिनके पास आवाज उठाने की ताकत है, उनके लिए ये मानवता का सवाल बन जाता है।

उन्होंने बॉलीवुड पर भी निशाना साधा और कहा कि बड़े सितारे किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, फिल्म, ब्रांड और इमेज सब दिमाग में रखते हैं। प्रियंका का नाम लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर हैं, ऐसे में उनसे ज्यादा स्पष्ट रुख की उम्मीद रहती है।

उन्होंने प्रियंका के रुख को कायरतापूर्ण और स्वार्थी बताया। इंस्टाग्राम पर ध्रुव ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रियंका की प्रतिक्रिया को देखने लायक बताया। ऑस्कर समारोह की एक क्लिप दिखाते हुए उन्होंने कहा, “आपमें से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया में क्या गलत था। उन्होंने चुप रहना और न्यूट्रल रहना चुना, लेकिन यही समस्या है। जो लोग न्यूट्रल रहने की स्थिति में होते हैं, वे अक्सर विशेषाधिकार की स्थिति में होते हैं।”

उन्होंने तर्क दिया कि जो लोग संघर्ष से प्रभावित नहीं होते, वे आसानी से न्यूट्रल रह सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर आपके घर पर बम नहीं गिर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप युद्ध का समर्थन नहीं करते और फिर भी न्यूट्रल रह सकते हैं।” वैश्विक राजनीति का उदाहरण देते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड और आइसलैंड जैसे देशों का जिक्र किया, जो भौगोलिक रूप से संघर्ष क्षेत्रों से दूर होने के कारण न्यूट्रल रह सकते हैं।

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उन्होंने स्पेन का उदाहरण देते हुए कहा कि नाटो सहयोगी होने के बावजूद वहां के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रुख अपनाया। “इसी तरह, कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी, भले ही वे विशेषाधिकार प्राप्त हों, लेकिन खुलकर बोल रहे हैं और सही बात का समर्थन कर रहे हैं।”

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दरअसल ऑस्कर समारोह के दौरान स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम ने मंच से साफ शब्दों में कहा, “No to war. And free Palestine” (युद्ध को ना कहें और फिलिस्तीन को आजाद करें)। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब वे भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ केटेगरी में अवॉर्ड देने के लिए मंच पर थे। ऐसे में प्रियंका का मुस्कुराना ध्रुव राठी को पसंद नहीं आया।