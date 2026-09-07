बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, उन्होंने एक इवेंट में फिल्म ‘पद्मावत’ के जौहर सीन को लेकर बात की थी और उसे कायर बताया। इसके बाद जैसे ही एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया।

अब इस मामले में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने भी अपना रिएक्शन देते हुए आपत्ति जताई है। पश्चिम बंगाल में अपनी कथा करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने बिना स्वरा का नाम लिए कहा कि वह जिसे कायरता कह रही हैं, वो बहादुरी और भक्ति का काम था। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा है।

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स्वरा के ‘जौहर’ बयान पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “एक तथाकथित महिला है… उसने रानी पद्मावती पर बयान दिया, जौहर पर बयान दिया कि जौहर कायरता है। अरी नककटु, चंडालन ये कायरता नहीं, जौहर तो वीरता है… समर्पण है। तुम क्या जानो जौहर को, तुम क्या जानो संस्कृति को, तुम क्या जानो मर्यादा को… तुम जान भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भारत में हैं, जो भैया को सैयां बना लेते हैं वो क्या जाने जौहर के बारे में। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे या उनकी भावनाएं आहत हों, तो भी मैं सच ही कहूंगा।”

‘लव जिहाद’ खत्म करने की अपील

इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “इस बार बंगाल में नवदुर्गा के दौरान देवी की मूर्ति के पास मांसाहारी भोजन नहीं बेचा जाना चाहिए। साथ ही ‘लव जिहाद’ को पश्चिम बंगाल से खत्म करो। नवरात्रि के दौरान मूर्ति में मां की उपस्थिति का संकल्प लें और मूर्ति में मां के दर्शन करें।”

क्या बोलीं थीं स्वरा भास्कर?

स्वरा का कहना था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए जौहर के एक खास शॉट ने उन्हें बहुत परेशान और नाराज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को पांच दिन का वक्त दिया था।

स्वरा ने बताया था कि वह फिल्म में करीब 800 महिलाओं को जौहर करते हुए देख रही थीं। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि अगर कोई महिला दुष्कर्म की शिकार हो जाए, तो क्या उसके लिए अपनी जान देना ही सम्मान और बहादुरी का पैमाना माना जाना चाहिए?

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