‘सेल्फी मैंने ले ली आज’ और ‘दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर’ जैसे गानों से अपनी पहचान बनाने वाली ढिंचैक पूजा मां बनने वाली हैं। पूजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बेबी बंप के साथ अपने चाहने वालों को ये गुड न्यूज दी है। पूजा ने अपने गानों के अलावा ‘बिग बॉस 11’ से भी लोकप्रियता हासिल की थी।

पूजा ने इंस्टग्राम पर अपने बेबी शावर की तस्वीर शेयर की है। जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं। उन्होंने हाथ में बेबी बॉय वाला बलून लिया है और पीछे मॉम टू बी वाला केक भी नजर आ रहा है। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, “ढिंचैक पूजा का बेबी जल्द आ रहा है।” उनकी पोस्ट पर उनके फैंस ने ढेरों कमेंट्स किए हैं और उन्हें बधाई दी है।

ढिंचैक पूजा ने मई में फैंस को दिया था सरप्राइज

पूजा ने मई, 2026 में अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया था। उन्होंने पहले दुल्हन के जोड़े में अपना एक वीडियो शेयर किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ तस्वीर शेयर की थी। हालांकि उस तस्वीर में उनके पति का चेहरा नहीं नजर आया था। कुछ लोगों को लगा था कि ये तस्वीर किसी म्यूजिक वीडियो का है। लोग सवाल कर रहे थे कि अगर ये शादी सच है तो उनके पति कौन हैं?

डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी दोस्ती

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पूजा ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा था, “मैंने सच में शादी की है। इसमें कोई झूठ नहीं है। यह कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, बल्कि मेरी असल में शादी हुई है।”

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दूल्हे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था, “हमारी शादी को कुछ समय हो चुका है। मैं यवान से ऑनलाइन मिली थी। कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद हमने अपने माता-पिता की रजामंदी से शादी कर ली। हमने बेहद निजी समारोह में अपनी जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत की।”

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कौन हैं ढिंचैक पूजा के पति?

ढिंचैक पूजा के पति का नाम युवान है। अपने पति के बारे में बात करते हुए पूजा ने कहा था, “वह एक सिंगर हैं। हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे उनकी गायकी बेहद पसंद है। हमने आज तक कभी साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब जरूर साथ में कुछ काम करने की योजना बनाएंगे।”