करीब 16 सालों से फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे निर्देशक राजकुमार संतोषी। इस कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी काफी संबे समय से की जा रही है। अब सालों की मेहनत के बाद 14 अगस्त 2026 में सनी देओल स्टारर ये फिल्म अपनी रिलीज के लिए तैयार है। ये वो फिल्म हैं जो धर्मेंद्र अपनी मौत से पहले देख चुके थे और इस पर अपनी राय भी रख चुके थे। फिल्म देखने के बाद उनका कहना था कि ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आएगी।

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मंगलवार को मुंबई में सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस खास मौके पर फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही, जिसमें निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल, शबाना आजमी, करण देओल और अभिमन्यु सिंह भी शामिल थे।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक भावुक पल देखने को मिला, जब सनी देओल ने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को याद किया। इस मौके पर सनी काफी भावुक नजर आए। फिल्म ‘बंटवारा 1947’ और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा बताया, जिसे सुनने के बाद एक्टर सनी देओल अपने आंसू रोक ही नहीं पाए।

फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने खुलासा किया कि ‘बंटवारा 1947’ धर्मेंद्र द्वारा देखी गई उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी सुनकर धर्मेंद्र बेहद भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

संतोषी ने कहा, ‘इस फिल्म में धरम जी का आशीर्वाद बहुत है। जब उन्होंने फिल्म का नैरेशन सुना तो वह काफी भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे ख्याल से ‘बंटवारा 1947’ मेरी आखिरी फिल्म है, जिसे धरम जी ने देखा था।’ धर्मेंद्र की इस प्रतिक्रिया को याद करते हुए संतोषी और सनी देओल दोनों भावुक हो गए।

निर्देशक ने आगे कहा, ‘उसी समय उन्होंने कहा था कि यह फिल्म बहुत चलेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं इसके लिए आभारी हूं और आज इस मौके पर धरम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।’

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फिल्म का ट्रेलर होने के बाद इस पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देखने मिल रही हैं। इसमें ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है, जिसकी जिंदगी 1947 के बाद हिंसा, डर और जबरन पलायन की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल के किरदार के साथ होती है, जो अपनी पत्नी (प्रीति जिंटा) के साथ देश की आजादी का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन फिर देश धर्म के आधार पर बंट जाता है और सनी देओल को यहां से जाना होता है।

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। 14 अगस्त को फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।