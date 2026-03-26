ऑस्कर में दिवंगत धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि न दिए जाने पर हेमा मालिनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मगर हाल ही में उन्होंने बताया कि दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफडी) 2026 में उनके दिवंगत पति को सम्मानित किया जाएगा। हेमा ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के सम्मान में अवॉर्ड लेने वो खुद जाएंगी।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए बधाई देना चाहती हूं। यह महोत्सव चार-पांच दिनों तक चलेगा। उन्होंने कई कलाकारों को आमंत्रित किया है। महोत्सव में कई कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। वे धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं… इसलिए मैं वहां पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उपस्थित रहूंगी।”

गौरतलब है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली का बुधवार को भारत मंडपम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। अर्जुन कपूर और निमरत कौर ने समारोह की मेजबानी की और इसमें विक्की कौशल, सान्या मल्होत्रा, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनुपम खेर और लॉरेन गॉटलिब सहित कई बॉलीवुड कलाकार शामिल हुए। यह महोत्सव, जो 25 मार्च को शुरू हुआ और 31 मार्च को इसका समापन होगा।

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ऑस्कर में नहीं मिला था धर्मेंद्र को सम्मान

इससे पहले ऑस्कर के ‘इन मेमोरियम’ सेगमेंट में धर्मेंद्र को शामिल नहीं किया गया था। इस पर हेमा मालिनी ने निराशा व्यक्त करते हुए सुभाष के. झा के साथ बातचीत में कहा था, “यह वाकई शर्मनाक है। एक ऐसे अभिनेता को नजरअंदाज करना शर्मनाक है, जिनका दुनिया के कई हिस्सों में इतने सारे लोगों के लिए बहुत महत्व है। धरम जी को हर जगह जाना और पहचाना जाता था।”

उन्होंने आगे कहा था, “उन्हें अपने जीवनकाल में बहुत सारे पुरस्कार नहीं मिले। उन्हें ऑस्कर की परवाह क्यों होती? हम दोनों अपने देश में प्यार पाकर खुश थे। लेकिन पुरस्कार हमेशा उनसे दूर रहे। यहां तक ​​कि मुझे भी ‘लाल पत्थर’ और ‘मीरा’ में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला।”

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बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें घर लाया गया था। घर पर उनका इलाज चल रहा था और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया।