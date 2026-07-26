दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पिछले 36 दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रही थी। उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शनिवार को प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। उनके इस्तीफे के बाद बॉलीवुड सितारों ने रिएक्ट किया और अपनी खुशी जाहिर की। अब इस लिस्ट में समय रैना, वीर दास, वरुण ग्रोवर और ध्रुव राठी ने भी रिएक्शन दिया है।

समय रैना ने किया पोस्ट

समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तस्वीर शेयर की और लिखा, “उन्होंने इस्तीफा दे दिया। छात्रों को और ज्यादा पावर और हिम्मत मिले।”

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वीर ने तंज कसते हुए दी बधाई

कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने प्रधानमंत्री मोदी के वायरल रील में बोलने के स्टाइल पर तंज कसते हुए छात्रों को बधाई दी और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, “FRAAANDS।”

ध्रुव राठी ने जाहिर की खुशी

वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया और छात्रों को इस जीत की बधाई देते हुए लिखा, “झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। जेन जी छात्रों, कॉकरोच जनता पार्टी और भारत के लोगों को बधाई।”

सुरभि ज्योति ने लिखी ये बात

टीवी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा, “हमारे देश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक जीत। बहुत गर्व है, जय हिन्द।”

वरुण ग्रोवर ने दी बधाई

कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने जंतर-मंतर के मंच का वीडियो री-शेयर किया, जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत के साथ अन्य कार्यकर्ता और छात्र जश्न मनाते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, “भारत को बधाई। कॉकरोच जनता पार्टी, सौरव दास, अभिजीत दीपके, आमीन, मनीष की गंभीरता और जेन जी मीम्स के बेपरवाह अंदाज ने आज ‘किंग्स’ को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

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