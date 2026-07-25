दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी। जिसके लिए करीब महीनेभर से देश की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी इस छात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिसके बाद फाइनली 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है।

इस बीच एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान का एक बयान सामने आया। सोनी राजदान का ये बयान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ घंटे पहले का है। उन्होंने अपने इस बयान में शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुए अच्छे कामों की तरफ रोशनी डाली थी। उनका कहना था कि जवाबदेही काफी जरूरी है लेकिन उनके काम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए अपनी राय खुलकर इस पूरे मुद्दे पर रखी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- ‘युवाओं को सड़कों पर उतरकर अपनी मेहनत को व्यर्थ न जाने देने के लिए संघर्ष करते देखना बेहद दुखद है। इन छात्रों ने महीनों, अक्सर वर्षों तक उन परीक्षाओं की तैयारी की है जो उनके भविष्य का निर्माण करती हैं।’

‘वे कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। जब यह विश्वास टूटता है, तो उनके गुस्से और निराशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी राजनीति चाहे जो भी हो, सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी बात सुने।’

इसके बाद सोनी राजदान ने शिक्षा मंत्री के लिए कहा कि ‘यह भी सच है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में वास्तविक काम हुआ है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वोकेशनल और बुनियादी शिक्षा पर ध्यान, डिजिटलाइजेशन और उच्च शिक्षा में सुधार। इसे मान्यता मिलनी चाहिए।’

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एक्ट्रेस ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ‘सुनने का मतलब कठिन प्रश्न पूछना भी है। जब समस्याएं बनी रहती हैं, यहां तक कि सिस्टम को ठीक करने के आश्वासन के बाद भी छात्रों का जवाबदेही मांगना जायज है। यह एक सरल सिद्धांत पर आधारित है, हमारे संस्थानों के प्रभारी लोगों को अपनी विफलताओं के लिए जवाबदेह होना चाहिए। छात्र एक ऐसी परीक्षा प्रणाली के हकदार हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें।’