फिल्म: धमाल 4

निर्देशक: इंद्र कुमार

स्टार कास्ट: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, बृजेंद्र काला

समय सीमा: 143 मिनट

रेटिंग: 3/5

इन दिनों सिनेमाघरों में फ्रेंचाइजी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। साल की शुरुआत में पहले ‘बॉर्डर 2’ आई, फिर ‘मर्दानी 3’, इसके बाद ‘धुरंधर 2’ और हाल ही में रिलीज हुई थी ‘वेलकम टू द जंगल’। इन सबके बाद अब 10 जुलाई को इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धमाल 4’ रिलीज हो गई है। जो ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है और ये फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी दमदार कॉमेडी, किरदारों और मनोरंजन के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में अब इसके चौथे पार्ट से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मूवी कैसी है।

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार ने इस बार भी वही पुराना फॉर्मूला अपनाया है- एक खजाना, उसके पीछे भागते कई किरदार और रास्ते में पैदा होने वाली मुश्किलें, जिसमें हंसी, उलझन काफी कुछ है। फिल्म कहानी के लेवल पर बहुत बड़ा प्रयोग नहीं करती, लेकिन मनोरंजन के मामले में अपना वादा निभाने की कोशिश जरूर करती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी।

‘धमाल 4’ की कहानी की शुरुआत एनिमेशन के साथ होती है, जिसमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि 100 साल पुराना खजाना है, लेकिन उसका मैप खो गया था। अब इसका मैप मिलता भी है, तो रवि किशन से कुछ ऐसा होता है कि मैप खाक हो जाता है। इसके बाद फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की अपनी-अपनी स्टोरी देखने को मिलती है। एक तरफ अजय का किरदार जहां दो बच्चों की मां से प्यार करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है।

वहीं, आदि-मानव (अरशद और जावेद) की जोड़ी फिर से उसी पुराने अंदाज में दर्शकों को हंसाती है। फिल्म में वो शख्स जिंदा है, जिसके दिमाग में मैप छपा है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस शख्स की जान पर बन आती है। ऐसे में वह जाते-जाते उस खजाने की जगह और एक साइन भी बताता है। इंटरवल तक फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है कि खजाने की तलाश में सभी अपनी जी जान लगा देते हैं और उसके बाद खजाने तक पहुंचते हैं।

‘धमाल 4’ के आखिरी 10 मिनट काफी मेलोड्रामा वाला है, लेकिन पूरी फिल्म की कहानी एवरेज है। कुल मिलाकर कहें तो यह एक ऐसी फिल्म है, जो दिमाग लगाने के लिए नहीं बल्कि हंसाने के लिए है। हालांकि, कहानी को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख इस फिल्म की जान हैं।

कैसा है सितारों का अभिनय

फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और संजय मिश्रा का अभिनय कमाल का है। इसके अलावा अजय देवगन ने ठीक-ठाक काम किया, इसमें आपको कहीं-कहीं उनका सिंघम और गोलमाल वाला रूप भी देखने को मिलता है। वहीं, रवि किशन का अभिनय ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर वह ओवरएक्टिंग करते हुए नजर आते हैं।

कैसा है डायरेक्शन और कहां रही कमी

‘धमाल’ की पिछली फिल्मों की तरह फिल्म में भी खजाने का ट्विस्ट है, जो काफी रिपीट लगता है। बात करें कॉमेडी की, तो कुछ हिस्सों में स्लो है। कुछ जोक्स बस बेमतलब बोले हुए लगते हैं। कई जगहों पर वीएफएस भी काफी खराब नजर आए हैं। अगर आप इसमें लॉजिक और दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिल्म को पूरी कर जाएंगे। जैसे यही बात ‘वेलकम टू द जंगल; में भी नजर आई थी।

‘धमाल 4’ देखें या नहीं

अगर आप ‘धमाल’ फ्रेंचाइजी के फैन हैं और एक बार फिर कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं, तो फिल्म देख सकते हैं। वहीं, अगर आप फिल्म देखते समय दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, तो यह मूवी आपको निराशा कर सकती है।