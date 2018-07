Dhadak Movie Celeb Review: फिल्म ‘धड़क’ 20 जुलाई को रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। बॉलीवुड सेलेब्स और स्पेशल गेस्ट के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई जिसके बाद फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। धड़क पहले ही यूथ के बीच पॉपुलर हो गई थी। वहीं फिल्म के ट्रेलर और गानों को लेकर भी लोगों के मन में एक्साइटमेंट बनी हुई थी। अब जब सेलेब्स ने शशांक खेतान की डायरेक्शन में बनी फिल्म देखी तो बस देखते ही रह गए।

इसके चलते जाह्नवी और ईशान को सपोर्ट करते हुए सेलेब्स ने अपने रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। जाह्नवी और ईशान की फिल्म अनिल कपूर से लेकर रेखा तक सभी कलाकारों ने देखी। जहां कजिन सोनम कपूर, रेहा कपूर, बहन खुशी कपूर, चाची महीप कपूर ने जाह्नवी की फिल्म को देख कर थम्सअप किया। वहीं चाचा अनिल कपूर ने बेटी जाह्नवी की फिल्म देख कर कहा कि जाह्नवी और ईशान रिलीज के पहले ही स्टार्स बन चुके हैं।

अपने ट्वीट में अनिल कपूर लिखते हैं- ‘पिछली रात ‘धड़क’ देखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर तुम दोनों पहले ही स्टार्स बन चुके हो। वह इनोसेंस और प्यार ने दिल को चुरा लिया। बहुत पसंद आया।’

कजिन जाह्नवी की फिल्म धड़क देखने के लिए सोनम कपूर भी स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंची। ट्विटर पर एक्ट्रेस ने लिखा- ‘जाह्नवी कपूर का स्टनिंग डेब्यू है। बहुत गर्व है तुम पर। शब्दों के परे। ईशान खट्टर तुम कमाल हो। शुक्रिया शशांक खेतान। तुमने इनकी सादगी को बेहत खूबसूरत अंदाज में पेश किया।’ सोनम के पति आनंद आहूजा ने भी अपनी साली जाह्नवी की फिल्म देखी। स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद जाह्नवी के जीजाजी आनंद आहूजा ने इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह प्यार बरसाया।

Saw #Dhadak last night and all I have to say is #JanhviKapoor & @imIshaanKhatter both are already stars! Their innocence & love will steal your hearts for sure! Loved it!@DharmaMovies @karanjohar @ShashankKhaitan @ZeeStudios_

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) July 15, 2018