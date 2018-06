जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म धड़क में जाह्ववी कपूर को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। इसी फिल्म से जाह्ववी फिल्मों की दुनिया में कदम रख रही हैं। फिल्म से और जाह्ववी से दर्शकों काफी उम्मीदे हैं। बता दें, जाह्नवी कपूर श्रीदेवी की बेटी हैं। वहीं ईशान खट्टर शाहिद कपूर के भाई हैं। पिछले दिनों फिल्म धड़क का एक पोस्टर सामने आया था। वहीं अब धड़क का एक और पोस्टर सामने आया है जिसमें जाह्नवी कपूर और ईशान साथ में नजर आ रहे हैं।

जाह्नवी ने पोस्टर में हरे रंग की चुन्नी और नीले रंग का सूट पहना हुआ है। वहीं ईशान ने काले रंग का कुर्ता पहना है। ईशान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल है। जाह्नवी पोस्टर में कहीं खोई हुई नजर आ रही हैं। जाह्नवी ईशान के कंधे पर सिर रखे हुए हैं। दोनों एक्टर्स पोस्टर में काफी क्यूट लग रहे हैं। इससे पहले फिल्म ‘धड़क’ का एक और पोस्टर सामने आया था। पोस्टर में ईशान जाह्नवी को रंग लगाते दिख रहे थे। वहीं जाह्नवी शर्मा रही हैं। दोनों इस दौरान सफेद रंग के कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं।

Trailer launch on Mon [11 June 2018]… Ishaan Khatter and Janhvi Kapoor… New poster of #Dhadak … Remake of Marathi blockbuster #Sairat … Directed by Shashank Khaitan… 20 July 2018 release. pic.twitter.com/PpWdPtIxUF

बता दें, फिल्म धड़क 20 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिलहाल फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट सामने आई है। ईशान और जाह्नवी की फिल्म ‘धड़क’ का ट्रेलर 11 जून को आने वाला है। बता दें, यह फिल्म मराठी में भी पहले बन चुकी है। यह फिल्म ‘सेराट’ नाम से मराठी में बनी थी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस बार फिल्म को हिंदी में बनाया जा रहा है।

Ishaan Khatter and Janhvi Kapoor… Presenting the first look poster of #Dhadak… Directed by Shashank Khaitan… 20 July 2018 release… Remake of Marathi blockbuster #Sairat. pic.twitter.com/krbfdWbbZt

