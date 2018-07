Dhadak Box Office Collection Day 1: जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म ‘धड़क’ दर्शकों को खूब भा रही है। फिल्म धड़क में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर भी हैं। ईशान की ये दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। इससे पहले वह ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ में नजर आ चुके हैं। फिल्म धड़क देश भर में 225 सक्रीन्स पर रिलीज की गई है। ओवरसीस 556 और वर्ल्डवाइड फिल्म 2791 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने वनवर्ड रिव्यू में ‘विनर’ बताया है। फिल्म को तरण ने 3.5 स्टार्स

दिए हैं।

इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है। माना जा रहा है कि अपन पहले दिन में फिल्म 7 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। तरण आदर्श ट्वीट कर लिखते हैं- फिल्म सैराट के साथ धड़क की तुलना अपरिहार्य है। इस फिल्म को ऐसे देखें कि ये एक ही फिल्म है। फिल्म में कुछ ज्यादा ड्रमैटिक ऊचाइयां हैं। खूब म्यूजिक है, और सबसे बड़ी बात फिल्म में यंग पेयर जाह्नवी और ईशान दमदार लग रहे हैं। तरण लिखते हैं, ‘ईशान फिल्म में कमाल लग रहे हैं। गजब का टैलेंट, जाह्नवी फिल्म में सर्प्राइज दे रही हैं उनकी बोली में एक कॉन्फिडेंस है। दूसरे भाग में जाह्नवी कमाल कर रही हैं।’

#OneWordReview…#Dhadak: WINNER.

Rating: ½

Comparisons with Marathi blockbuster #Sairat are inevitable… Viewed as a stand-alone film, #Dhadak has several dramatic highs, scintillating music and importantly, the young pair [Ishaan and Janhvi] is electrifying… pic.twitter.com/74IpxWxd9m

