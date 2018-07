Dhadak Box Office Collection Day 8: जाह्ववी कपूर और ईशान खट्टर स्टार मूवी धड़क को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। इसी के साथ ही फिल्म ने 50 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। आपको बता दें, जाह्नवी और ईशान की ये फिल्म कुल 70 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हुए ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श कहते हैं- फिल्म का पहला वीक सॉलिट था। फिल्म ने 50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दूसरा वीकेंड काफी भारी है। क्या इस हफ्ते की नई रिलीज फिल्म की कमाई पर असर डालेगी। या फिर जाह्नवी की डेब्यू फिल्म मजबूती के साथ खड़ी रहेगी।

फिल्म में जाह्नवी-ईशान एक दूसरे के लवर्स बने हैं। फिल्म में पहले ‘नजर का प्यार’, फिर ‘समाज से तकरार’ और फिर ‘तलवार की धार’ को बड़े ही तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि यह फिल्म मराठी फिल्म सैराट का रिमेक है। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। इसके चलते ‘धड़क’ को लेकर भी उम्मीदें कईं ज्यादा बढ़ी थीं। लोगों की एक्सपेक्टेशन्स के चलते फिल्म धड़क पर काफी प्रेशर था। वहीं जाह्नवी और ईशान पर भी काफी सारा प्रेशर था। जाह्नवी की तो ये पहली फिल्म थी। बावजूद इसके जाह्नवी स्क्रीन पर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दीं।

#Dhadak has a SOLID Week 1… Crosses ₹ 50 cr… Weekend 2 is crucial… Will the new releases [especially #MI6] affect its biz or will it stay strong?… Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr, Sun 13.92 cr, Mon 5.52 cr, Tue 4.76 cr, Wed 4.06 cr, Thu 3.55 cr. Total: ₹ 51.56 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 27, 2018