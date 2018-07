Dhadak Box Office Collection Day 6: ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर स्टारर ‘धड़क’ के कमाई का सिलसिला जारी है। फिल्म वीकडेज में फिल्म अच्छा बिजनेस कर गई है। इसी के साथ ही फिल्म 40 करोड़ के पार कमाई कर चुकी है। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने 8.71 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 11.04 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रविवार को फिल्म ने कमाए 13.92 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने कमाए 5.52 करोड़ रुपए। वहीं मंगलवार को फिल्म 4.76 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही। वहीं फिल्म ने बुधवार को कमाए 4.06 करोड़ रुपए। ऐसे में अब तक फिल्म ने कमा लिए हैं- 48.01 करोड़ रुपए। जल्द ही फिल्म 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी।

तरण आदर्श ने ये आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं। साथ ही फिल्म धड़क की तारीफ करते हुए तरण लिखते हैं- ‘धड़क ट्रेंड कर रही है। वीकडेज पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है।’ श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इस फिल्म को करते हुए उनके आगे एक बड़ा चैलेंज यह था कि उनकी तुलना उनकी मां और दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी के काम से की जाएगी। लेकिन जाह्नवी ने भी अपनी पहली फिल्म में वह कमाल कर दिखाया। फिल्म के कुछ एक सीन में जाह्नवी अपनी मां की तरह दिख रही हैं। जाह्नवी एक इंटरव्यू में खुद कहती हैं कि अब वह श्रीदेवी की बेटी हैं तो उनके जैसी लगेंगी। लेकिन उनकी तरह बनना मुश्किल है। जाह्नवी के लिए उनकी मां के अलावा कुछ और एक्ट्रेस भी आइकॉन हैं।

#Dhadak is STEADY on Wed… Week 1 total is looking at ₹ 51.50 cr [+/-], which is HUGE for a film starring newcomers… Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr, Sun 13.92 cr, Mon 5.52 cr, Tue 4.76 cr, Wed 4.06 cr. Total: ₹ 48.01 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 26, 2018

दूसरी तरफ शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर की ये दूसरी बॉलीवुड फिल्म रही। इससे पहले ईशान फिल्म डायरेक्टर माजिद की फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लॉउड्स’ में काम कर चुके हैं। हालांकि जाह्नवी के साथ ईशान की ये पहली कमर्शियल फिल्म थी। इसलिए ईशान के पास इस फिल्म में करने के लिए काफी कुछ था।

#Dhadak is trending very well on weekdays… Biz on Mon and Tue indicates it has sustained beyond its opening weekend… Emerges a HIT… Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr, Sun 13.92 cr, Mon 5.52 cr, Tue 4.76 cr. Total: ₹ 43.95 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 25, 2018

#Dhadak – Overseas – Total till Tue: approx $ 1.68 mn [₹ 11.55 cr]…

North America: $ 498k

UAE-GCC: $ 506k

UK-Ireland: $ 200k

ANZ: $ 176k

Some territories yet to report. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 25, 2018

