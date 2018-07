Dhadak Box Office Collection Day 3: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ‘धड़क’ फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। फिल्म को लेकर जाह्नवी कपूर का कहना है कि वह यह मेरे लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। जाह्नवी की फिल्म बॉक्सऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ 71 लाख रुपए की कमाई थी। जो वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ की पहले दिन(8 करोड़) की कमाई से ज्यादा थी। ‘धड़क’ के कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 8 करोड़ 71 लाख रुपए, शनिवार को 11 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 19 करोड़ 75 लाख रुपए हो गया है।

‘धड़क’ का बजट करीब 55 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ट्रेड पंड़ितों का कहना है कि फिल्म वीकेंड पर अच्छी कमाई कर सकती है। फिलहाल कुछ दिनों तक बॉक्सऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि ‘धड़क’ बॉक्सऑफिस पर आने वाले कुछ हफ्तों तक राज कर सकती है। शशांक खेतान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘धड़क’ में जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फ्रेश जोड़ी नजर आ रही है। ‘धड़क’ बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही लेकिन जाह्नवी कपूर को फिर भी नहीं लगता है कि वह स्टार बन गई हैं।

#Dhadak witnesses SIGNIFICANT GROWTH on Day 2… Growth on Sat [vis-à-vis Fri]: 26.75%… Sun biz expected to be higher than Sat… Eyes ₹ 30 cr+ weekend, which is EXCELLENT for a film starring newcomers… Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr. Total: ₹ 19.75 cr. India biz.

