जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क दर्शकों द्नारा खूब सराही जा रही है। फिल्म धड़क से जाह्नवी कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। 20 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म धड़क का दर्शकों को बेस्रब्री से इंतजार था। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स भी फिल्म में जाह्नवी और ईशान की अदाकारी की खूब तारीफें कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अंदाजे लगाए जाने लगे कि अपने ओपनिंग डे में फिल्म धमाल करेगी। आपको बता दें, जाह्नवी और ईशान की ये फिल्म करण जौहर की आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म ने 8 करोड़ की कमाई की थी। वहीं जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म ने पहले दिन आलिया की पहली फिल्म से ज्यादा कमाई की है।

उम्मीद थी कि धड़क फर्स्ट डे पर 7 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेगी। लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन में उम्मीद से ज्यादा कमाए। धड़क ने पहले दिन 8 करोडॉ 71 लाख रुपए की कमाई की। बता दें, धड़ देश भर में 225 सक्रीन्स पर रिलीज की गई है। ओवरसीस 556 और वर्ल्डवाइड फिल्म 2791 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने 3.5 रेटिंग दी है। तरण आदर्श ने पहले ही ट्वीट कर लिखा था- फिल्म सैराट के साथ धड़क की तुलना अपरिहार्य है।

#Dhadak takes a HEROIC START… Rarely does a film starring absolute newcomers open so well… Day 1 is higher than #StudentOfTheYear [₹ 8 cr]… Fri ₹ 8.71 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 21, 2018