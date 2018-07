Dhadak Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म ‘धड़क’ 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का तीन दिनों में कुल बिजनेस 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है।फिल्म के चौथे दिन के कमाई के आंकड़ें अभी तक सामने नहीं आए हैं।फिल्म में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर और जाह्नवी की फ्रेश जोड़ी नजर आ रही है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमाई के आंकड़ों को साझा किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, बॉक्सऑफिस नंबर्स अच्छे हैं, धड़क ने ओपनिंग वीकेंड पर ही लोगों को प्रभावित किया है। बिना किसी रूकावट के फिल्म पहले हफ्ते में अच्छी कमाई करेगी। ‘धड़क’ ने पहले वीक के शुक्रवार को 8 करोड़ 71 लाख, शनिवार को 11 करोड़ 4 लाख, रविवार को फिल्म ने 13 करोड़ 92 लाख रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 33 करोड़ 67 लाख रुपए हो गया है।

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘धड़क’ को फिल्म समीक्षकों के पॉजिटिव कमेंट्स के साथ निगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की क्रिटिक्स शुभ्रा गुप्ता के अनुसार, फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने पहले भी न्यूकमर्स के साथ फिल्में की हैं, जिनमें हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया और ब्रदीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी पहली फिल्म में यंग स्पार्क नजर आया, लेकिन यह धड़क में मिसिंग है। फिल्म के लव स्टोरी प्रभावशाली नहीं है।

And the BO numbers do the talking… #Dhadak packs an IMPRESSIVE TOTAL in its opening weekend… A consistent run on weekdays will help put up a STRONG Week 1 total… Fri 8.71 cr, Sat 11.04 cr, Sun 13.92 cr. Total: ₹ 33.67 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 23, 2018