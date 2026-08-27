बॉलीवुड में रक्षाबंधन के खास त्योहार को लेकर कई फिल्में और यादगार गाने बनाए गए हैं। पुराने दौर के गीतों के साथ-साथ आज के समय में भी कई ऐसे गाने हैं, जो भाई-बहन के प्यार और उनके खास रिश्ते को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते हैं।

साल 2022 का सबसे वायरल राखी गाना

साल 2022 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म ‘रक्षाबंधन’ का गाना ‘धागों से बांधा’ भी ऐसा ही एक भावुक गीत है। यह गाना भाई-बहन के अटूट प्रेम, अपनापन और भावनात्मक रिश्ते को समर्पित है। फिल्म में अक्षय कुमार 4 बहनों के इकलौते भाई होते हैं।

यह भी पढ़ें- 52 साल पुरानी धर्मेंद्र-सायरा बानो की फिल्म का ये गाना बना रक्षाबंधन की खास पहचान, हर साल होता है वायरल

भाई-बहन के रिश्ते पर आधारित फिल्म ‘रक्षाबंधन’

फिल्म में कोई प्रेम कहानी ना दिखाते हुए एक खूबसूरत भाई-बहन की कहानी को दिखाया गया है। जहां एक भाई पिता के फर्ज अदा करता है। ‘धागों से बांधा’ गाने में इसी खास रिश्ते को शानदार बोल के साथ पेश किया गया है।

गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है, जबकि इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। इसके दिल को छू लेने वाले बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज ने किया कमाल

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने में एक भावनात्मक टच एड कर दिया था। इन सिंगर्स की बात ही अलग है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। उनकी आवाज ने इस गाने को इतना यादगार बना दिया कि भले ही एक बार को लोग ये फिल्म भूल जाएं लेकिन गाना उन्हें जरूर याद रहेगा।

यह भी पढ़ें- 67 साल पुराने इस गाने के बिना अधूरा है रक्षाबंधन का त्योहार, बच्चे-बच्चे की जुबां पर है लता मंगेशकर का ये सॉन्ग

सोशल मीडिया ने ‘धागों से बांधा’ गाने को बनाया वायरल

यह गाना आज भी रक्षाबंधन के खास मौकों पर भाई-बहन के रिश्ते की भावनाओं को बखूबी बयां करता है। रक्षाबंधन पर बनने वाली सोशल मीडिया वीडियोज के लिए इस गाने को काफी पसंद किया जाता है। इस गाने के वायरल होने के पीछे भी यही वजह है कि इसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।

अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिल्म का ये गाना दर्शकों के दिल में बस गया। रक्षाबंधन के पुराने गीतों के बीच धागों से बांदा नई पीढ़ी के लिए भाई-बहन के रिश्ते को बयां करने वाला एक भावुक बनकर उभरा।