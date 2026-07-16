जंतर मंतर परपर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। देश के बच्चों के भविष्य पर चल रही उनकी हड़ताल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुई है। तमाम बॉलीवुड स्टार्स उनके समर्थन में उतरे हैं। वहीं स्वरा भास्कर और कॉमेडियन कुणाल कामरा उनसे मिलने भी पहुंचे।
कुणाल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार पर निशाना साधते दिख रहे हैं। इसे लेकर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्स पर कुणाल का वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ खड़े भगवान राम का नाम लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
वीडियो के कैप्शन में देवोलीना ने लिखा है, “बहती गंगा में हाथ धोना इसे ही कहते हैं। भले ही सोनम वांगचुक की जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हमारा एजेंडा चलता रहना चाहिए। अन्ना हजारे जी का फायदा किसने उठाया था हम सभी जानते हैं। अब इस भूख हड़ताल से छात्रों का फायदा हो या ना हो, पर ये जो लोग हैं, ये अपना फायदा करवा लेंगे। अरे इतना ही है तो फास्ट तुड़वाओ और उन्हें कैसे भी खाना खिलाओ और खुद भूख हड़ताल पर बैठो।”
यह भी पढ़ें: ‘सोनम वांगचुक या जो भी है’, जंतर-मंतर की हड़ताल पर मनोज तिवारी का तंज- ये आम आदमी पार्टी का ही विस्तार हैं
वीडियो में क्या बोले कुणाल कामरा?
वीडियो में कुणाल कामरा कह रहे हैं, “ये जो सरकार है ना, ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…