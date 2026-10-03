देवोलीना भट्टाचार्जी टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय साझा करती नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर अपनी आस्था का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह करीब 17-18 साल से हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और उन्होंने खुद अपनी लाइफ में उसके अच्छे प्रभाव देखे हैं।

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उनका यह बयान फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुश्किल हालात में वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उन्होंने प्लेन में हुए हमले के दौरान भी हनुमान चालीसा का ध्यान किया था।

इसी बातचीत पर रिएक्शन देते हुए टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा- “किसी की बात पर विश्वास मत करो, बस एक बार खुद करके देखो, फिर खुद समझ जाओगे कि यह क्या करती है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया था। किसी ने नहीं बताया था कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे और क्यों करना है। आज से लगभग 17–18 साल पहले मैंने बस यूं ही शुरू कर दिया था और उसके बाद जिंदगी में जो बदलाव आए, वे मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे।”

HANUMAN CHALISA – dont believe anyone. Try it yourself. You’ll understand what it does. Nobody taught me. Nobody told me when i started it almost 17-18 years back. Did it just like that…And life changed for all the good. But the fact & truth is :- if you think that you can start… — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) October 2, 2026

एक्ट्रेस ने लिखा- “लेकिन एक बात मैंने महसूस की है, यह मत सोचिए कि आप बस शुरू करेंगे और हमेशा इसे करते रहेंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, ऐसा हमेशा आपके अपने बस में नहीं होता। बाबा जब चुनते हैं, तभी उनकी चालीसा आपके जीवन का हिस्सा बनती है।”

देवोलीना ने लिखा- “फिर भी मेरी बात पर विश्वास मत करना… बस एक बार खुद शुरू करके देखो। आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा।”

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दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉल के जरिए कैप्टन स्मित मच्छार से बातचीत की। स्मित ने इजराइल जा रही फ्लाइट को क्रैश करने की अपने को-पायलट की कथित कोशिश को नाकाम करने में मदद की थी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके साहस, सूझ-बूझ और सब्र की तारीफ की।

कैप्टन स्मित ने बताया कि जब भी वह किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्लाईदुबई की फ्लाइट में तनावपूर्ण पलों के दौरान भी वह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे।