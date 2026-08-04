इस साल असम में आई भयानक बाढ़ से कम से कम 85 लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस संकट के बीच अब टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बाढ़ से जूझ रहे राज्य में अपने परिवार की हालत के बारे में बताया।

असम बाढ़ में फंसी देवोलीना की मां

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे बहुत अफसोस है। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे पता था कि मैं रो पड़ूंगी।” प्रभावित इलाकों के बारे में बात करते हुए देवोलीना ने बताया, “मैं शिवसागर और नजीरा में पली-बढ़ी हूं। मेरा जन्म वहीं हुआ और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई भी वहीं से हुई है।”

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देवोलीना भट्टाचार्जी ने आगे बताया कि जहां उनके परिवार का पुराना घर सुरक्षित है, वहीं उनकी दादी और आंटी के घर बाढ़ में पूरी तरह डूब गए हैं। एक्ट्रेस ने कहा, “दुख की बात है कि मेरी मां अभी भी नजीरा में फंसी हुई हैं। हमारा पुराना घर ऐसे इलाके में है जहां पूरी तरह बाढ़ नहीं आई है। सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है।”

देवोलीना ने की मदद करने की अपील

देवोलीना राहत कार्यों में भी मदद कर रही हैं। उन्होंने जरूरत का सामान ट्रकों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा है और लोगों से भी असम की मदद करने की अपील की है। वहीं, बता दें कि अभिनेता रणदीप हुड्डा भी हाल ही में बाढ़ प्रभावित शिवसागर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों और राहत कार्य में जुटे लोगों से मुलाकात की।

असम सरकार ने जारी की पहली किस्त

सोमवार को असम सरकार ने इस साल की बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 75 हजार से अधिक परिवारों के लिए करीब 160 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी की। अधिकारियों के मुताबिक, शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में जिन परिवारों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्हें 15-15 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

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