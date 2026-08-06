भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद ने अपनी आत्मकथा ‘रोमांसिंग विद लाइफ’ में जीनत अमान से प्यार करने की बात को जाहिर किया था। 50 और 60 के दशक में इंडस्ट्री पर राज करने वाले अभिनेता देव आनंद के फिल्मी करियर के अलावा निजी जिंदगी भी काफी चर्चाओं में रही है।

ये किस्सा है जब जीनत अमान को 1978 में आई फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ में देख कर देव आनंद आग बबूला हो गए थे। देव आनंद फिल्म ‘हरे राम हरे कृष्ण’ से जीनत अमान को पंसद करने लगे थे। ये प्यार एक तरफा था, जिसका जिक्र उन्होंने कभी जीनत से नहीं किया था। फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ भले ही सुपरहिट थी लेकिन फिल्म में जीनत के बोल्ड अंदाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिल्म का निर्माण राज कपूर ने किया था।

यह भी पढ़ें- CineGram: जब देवानंद ने माना करने लगे थे जीनत अमान से प्यार, राज कपूर के कारण टूटा था दिल

जीनत को राज कपूर के साथ देख टूटा देव आनंद का दिल

राज कपूर और जीनत अमान के पेशेवर तौर पर एक खास जुड़ाव था। लेकिन देव आनंद को जीनत और राज कपूर की नजदीकियां पसंद नहीं थीं। अपनी आत्मकथा ‘रोमांसिंग विद लाइफ’ में देव साहब ने लिखा था कि वह जीनत से प्यार करते थे। उन्होंने एक पार्टी का जिक्र किया जहां उन्होंने राज कपूर को नशे में जीनत को गले लगाते देखा था, जिससे उनका दिल टूट गया।

देव आनंद को लगा कि राज कपूर और जीनत के बीच सिर्फ निर्देशक-अभिनेत्री से बढ़कर कोई रिश्ता था। हालांकि बाद में इस पर अभिनेत्री ने सफाई देते हुए इन दावों को खारिज कर दिया था। इस बात को देव आनंद के पूर्व सेक्रेटरी अशोक सिंहा ने इस बात पर सहमति जताते हुए हामी भी भरी।

फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ पर राज कपूर का विवादित बयान

फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ काफी विवादों में रही थी, रिलीज के बाद फिल्म निर्माता के खिलाफ नैतिक पतन के लिए भी मामला दर्ज हुआ था। पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी आत्मकथा ‘ए रूड लाइफ’ में बताया था कि कैसे फिल्म के सेट से जीनत की कुछ तस्वीरें लीक हुई थीं, जिन्होंने फिल्म के लिए दिलचस्पी को बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में जीनत बेहद कम कपड़ों में थीं।

फिल्म में जीनत अमान ने काफी रिवीलिंग आउटफिट पहने थे। इस पर बात करते हुए राज कपूर ने कहा था कि ‘दर्शकों को जीनत के शरीर को देखने आने दो, वो मेरी फिल्म को याद करते हुए बाहर जाएंगे।’

यह भी पढ़ें- ‘अगर मैं मर जाऊं, तो…’, 80 साल की उम्र में अकेले जिंदगी बिता रही हैं ये अभिनेत्री, बेटे ने किया मां मानने से इंकार

देव आनंद ने कहा- यह गंदी फिल्म है

फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ ठीक उसी समय रिलीज हुई जब देव आनंद की फिल्म देस परदेस रिलीज हुई थी। राज कपूर और देव आनंद के लिए ये दोनों ही फिल्में उनके बुरे दौर में एक नई दिशा जैसी थीं। लेकिन देव आनंद को राज कपूर की फिल्म से खुशी नहीं हुई थी।

फिल्म पर बात करते हुए देव साहब ने सांघवी से कहा था कि ‘यह एक गंदी फिल्म है, क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे कैमरा जीनत की बॉडी पर फोकस करता रहा।’ फिल्म में जीनत के साथ फिल्माए सीन्स के लिए देव आनंद राज कपूर से काफी खफा थे।

फिल्म में जीनत के सीन्स और राज कपूर के फिल्म के बारे में दिए गए बयान से ये साफ था कि फिल्म के लिए जीनत की खूबसूरती को इस्तेमाल किया गया था। ये वो समय भी था, जब देव आनंद को जीनत से प्यार हो गया था।

जब देव आनंद को हुआ जीनत से प्यार

अपनी आत्मकथा में देव आनंद ने ये साफ तौर पर स्वीकार किया था कि वह जीनत अमान की खूबसूरती और व्यक्तित्व पर दिल हार बैठे थे, हालांकि उन्होंने उस प्यार का कभी इजहार नहीं किया था। फिल्म ‘हरे राम हरे कृष्ण’ के लिए देव आनंद को अपनी हीरोइन की तलाश थी।

वो तलाश उन्हें एक पार्टी में ले गई। जीनत अमान हाथों में सिगरेट लिए पार्टी में इंजॉय कर रही थीं। हैरानी की बात ये है कि सिर्फ जीनत के सिगरेट पीने के अंदाज के कारण उन्हें ये फिल्म मिल गई और नेपाल में फिल्म को शूट किया गया।