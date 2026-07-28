Dev Anand Son Suneil Anand Dies: दिवंगत अभिनेता और फिल्म निर्माता देव आनंद के बेटे अभिनेता सुनील आनंद का 26 जुलाई को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस खबर की पुष्टि सुनील के परिवार ने खुद की। अभिनेता की भतीजी जीना नारंग ने सुनील आनंद के निधन पर एक बयान भी जारी किया।

बयान में लिखा गया, “भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त करता है। इस मुश्किल समय में हमें लोगों का प्यार, दुआएं और साथ मिला है, जिसके लिए हम सभी के आभारी हैं। हम आप सबसे हमारी निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं, ताकि हम इस दुख की घड़ी का सामना परिवार के साथ मिलकर कर सकें।”

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सुनील आनंद का जन्म और शिक्षा

देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का जन्म 30 जून, 1956 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुआ। उनके माता-पिता कल्पना कार्तिक और देव दोनों ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। सुनील ने फिल्म जगत में आने से पहले वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की।

सुनील आनंद ने इस फिल्म से की शुरुआत

अपने पिता दिवंगत अभिनेता देव आनंद के साथ 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में उनके द्वारा निर्देशित की गई कई फिल्मों में काम करने के बाद सुनील आनंद ने साल 1984 में आई फिल्म ‘आनंद और आनंद’ से अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन भी देव आनंद ने किया था।

इसके बाद वह समीर मलकन की ‘कार थीफ’ (1986) और विजय आनंद की ‘मैं तेरे लिए’ (1989) और ‘मास्टर’ में नजर आए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकीं। साल 2011 में देव आनंद के निधन के बाद सुनील आनंद ने प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की जिम्मेदारी संभाल ली।

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