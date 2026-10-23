कभी-कभी जिंदगी की छोटी-सी गलती ऐसी कहानी लिख देती है, जो सालों तक याद रखी जाती है। हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों, देव आनंद और गुरु दत्त की गहरी दोस्ती के पीछे भी एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। कहा जाता है कि एक धोबी की छोटी-सी गलती ने इन दोनों की मुलाकात और दोस्ती की कहानी में अहम भूमिका निभाई। आखिर क्या था वह किस्सा, जिसने दो महान कलाकारों को एक-दूसरे के करीब ला दिया? आइए, जानते हैं ये अनसुनी कहानी

भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज देव आनंद और गुरु दत्त की मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में फिल्म ‘हम एक है’ के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में गुरु दत्त कोरियोग्राफर और असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वह एक-दूसरे को नहीं जानते थे।

जिस जगह ये स्टूडियो था वहां एक ही लॉन्ड्री हुआ करती थी। दोनों ही कलाकारों के कपड़े इसी लॉन्ड्री में धुलने जाते थे। एक दिन देव आनंद की एक शर्ट लॉन्ड्री से गायब हो गई। देव आनंद ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें याद रहा कि उनकी शर्ट कैसी थी।

प्रभात स्टूडियो में हुई पहली मुलाकात

एक दिन जब फिल्म के काम से देव आनंद और गुरु दत्त की मुलाकात प्रभात स्टूडियो में हुई तो देव आनंद ने देखा एक शख्स उनकी शर्ट पहने खड़ा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गुरु दत्त थे। देव आनंद तुरंत अपनी शर्ट पहचान गए। वह गुरु दत्त के पास जाकर देव आनंद ने उन्हें हैलो कहा। देव आनंद ने उनसे कहा कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहां से खरीदे।

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इसके जवाब में गुरु दत्त ने कहा ये मेरे नहीं है, किसी को मत बताना। आज लॉन्ड्री वाले ने मेरे कपड़े नहीं धोए थे, तो मैं वहां गया और मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ले आया। देव आनंद को ये सुनकर हंसी आ गई। गुरु दत्त की सच्चाई और उनकी बात कहने का तरीका उन्हें पसंद आया। उन्होंने फिर गुरु दत्त को अपने बारे में बताया कि मैं देव आनंद हूं, चेतन आनंद का छोटा भाई। ये कपड़े मेरे ही हैं।

जब गुरु दत्त हुए शर्मिंदा

ये सुनते ही गुरु दत्त हक्के-बक्के रह गए। उन्हें काफी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। देव आनंद को लगा उनके कपड़े गायब हो गए हैं इसलिए वह काफी गुस्से में थे लेकिन जिस तरह गुरु दत्त ने उन्हें सब सच बताया। देव आनंद का गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने गुरु दत्त से उनका नाम और काम पूछा। जवाब में गुरु दत्त ने अपना नाम बताते हुए कहा कि वह यहां असिस्टेंट डायरेक्टर हैं।

इस तरह हुई देव आनंद और गुरु दत्त की दोस्ती

देव आनंद को गुरु दत्त ने बताया कि वह डायरेक्टर बनने के लिए मुंबई आए हैं। ये सुनते ही देव आनंद ने उनसे कहा कि आज से हम दोस्त हैं। जब मैं अपनी पहली फिल्म बनाउंगा तो तुम ही उसे डायरेक्ट करना। गुरु दत्त ने ये सुनते ही जवाब में कहा कि मैं भी वादा करता हूं, जब मैं पहली फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो उसके हीरो तुम ही बनोगे।

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तो कुछ इस तरह से एक धोबी की गलती से इन दो कलाकारों की दोस्ती शुरू हुई। बाद में इन दोनों की दोस्ती सिनेमा जगत में मिसाल बनी। ये वादा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था बल्कि देव आनंद ने निभाया भी था। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘बाजी’ बनाई तो उसे गुरु दत्त ने ही डायरेक्ट किया।