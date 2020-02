Delhi Violence: ‘दो महीने से जहर फैला रही हो स्वरा भास्कर’, एक्ट्रेस को ‘नागिन’ कह ट्रोल कर रहे लोग

Delhi Violence: बेबाक स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर इस वक्त लगातार ट्रोल हो रही हैं। एक्ट्रेस CAA-NRC मुद्दे और दिल्ली हिंसा पर अपनी बात कहती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें दिल्ली के बिगड़े हालातों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, उनके बयानों के चलते लोग उन्‍हें ट्रोल कर रहे हैं और द‍िल्‍ली में हुई ह‍िंसा का ज‍िम्‍मेदार तक ठहरा रहे हैं। इस बीच कुछ लोग उन्हें ‘नागिन’ भी कहते दिखे।

एक यूजर ने उनके लिए लिखा- ‘नागिन ये तुम्हारा डसा हुआ है। 2 महीने से जहर फैला रही हो और अब मातम का नाटक कर रही हो, एक दिन तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है।’ यूजर स्वरा के उस ट्वीट पर रिप्लाई करते दिखे जिसमें वह हिंसा को गलत बता रही हैं औऱ कपिल मिश्रा को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं।

स्वरा भी लगातार ट्रोल्स को करारा जवाब देती दिख रही हैं। स्वरा ने भी अपने बचाव में कहा- ‘आप मेरी चिंता न करें अंकल, ये सारी मौतें तुम्हारी आइडियॉलिजी के टट्टुओंकी देन है।एक दिन ये आग हम सबके घर आएगी और ये तुम लोगों की बदौलत होगा।’ इस बीच स्वरा को सपोर्ट करने वाले भी सामने आए- एक यूजर ने लिखा- ‘अगर ऊपर वाला अभी तक होता तो तुम न बचे होते।’ तो वहीं स्वरा के विरोध में उनके सपोर्टर्स को सुनाने वालों की भी कमी नहीं थी। एक विरोधी यूजर कहती- ‘ऊपर वाला नहीं गुजरात वाला, सब छीले जाएंगे.. सब।’

कल 27 फरवरी को भी कई लोग #ArrestSwaraBhasker हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे थे। स्‍वरा के अलग-अलग बयानों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे थे। इस वीडियो में स्‍वरा यह भी कहती नजर आ रही हैं क‍ि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में बाबरी मस्‍ज‍िद ग‍िराने को गलत ठहराता है और उसी फैसल में उसे ग‍िराने वालों को र‍िवॉर्ड भी देता है।

Swara Bhaskar openly saying not to believe in Supreme Court. Asking everyone to take charge and go up to any extent.

She is the reason Delhi is burning. #ArrestSwaraBhasker pic.twitter.com/cBQC1okClD

