Delhi Violence: दिल्ली हिंसा पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच कमाल आर खान के Delhi Violence पर एक के बाद एक ट्वीट सामने आए हैं। कमाल आर खान अपने ट्वीट में कहते हैं- एक इंसान दूसरे इंसान से अलग नहीं है। इसलिए हर किसी की इज्जत करना जरूरी है। कमाल आगे कहते हैं उनके बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क नहीं पता उन्होंने अपनी जिंदगी में ये कमाया है।

कमाल एनआरसी पर कमेंट करते हुए कहते हैं- मैं सच कह रहा हूं, मुस्लिम एनआरसी (NRC) के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एनआरसी नहीं आया है। मुस्लिमों का कहना है कि एनआरसी आएगा। चलो मान लेते हैं। तो हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, लेकिन कब आ रहा है? अभी इसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? बीजेपी 300 मिलियन मुस्लिमों को नहीं मार सकती। 100 प्रतिशत नामुमकिन और आरएसएस इसे बहुत अच्छे से जानती है।’

कमाल कहते हैं-‘मैंने अपनी जिंदगी में ये कमाया है कि मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि हिंदू और मुस्लिमों में क्या फर्क है। वह सिर्फ इंसानियत जानते हैं। कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं इसलिए हर किसी की इज्जत करनी चाहिए।’ कमाल ने आगे बताया- ‘मेरे बच्चे तो ‘खान’ सरनेम भी यूज नहीं करते। डोंट वरी वह सिर्फ मेरे आखिरी नाम ‘कमाल’ का इस्तेमाल करते हैं।’

At least I have earned this much in my life that my children don’t know what’s difference between Hindu and Muslim. They know only this that all the humans are same and we must respect each human being. — KRK (@kamaalrkhan) February 27, 2020

कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वह सीएए (CAA) के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा- ‘पहली बात तो मैं CAA के अगेंस्ट नहीं हूं, दूसरा मैं शाहीनबाग को सपोर्ट नहीं करता। तीसरा, मैं दंगों और दंगाइयों को सपोर्ट नहीं करता। ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि मुझे Delhi Riots 2020 पर कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन मेरे मन में उन लोगों के लिए दयाभाव है जो इन दंगों में मारे गए हैं।’

First thing- I am not against #CAA! 2nd thing- I don’t support #ShaheenBagh protest! 3rd thing- I don’t support riots! So it’s very clear that I don’t have to say anything about #DelhiRiots2020! But still I do have sympathy for all the innocent people who died in the riots. — KRK (@kamaalrkhan) February 27, 2020

Don’t worry! My children are not using Khan surname! They are using only my last name Kamaal! https://t.co/P6rzC3FlJe — KRK (@kamaalrkhan) February 27, 2020

I am saying truth. Muslims are fighting against #NRC but #NRC hasn’t come. Muslims are saying that it will come! OK agreed! So we will fight against #NRC when it will come. Why to fight now? #BJP can’t kill 300 million Muslims! It’s 100% impossible and #RSS knows it well. https://t.co/HEafviaZKm — KRK (@kamaalrkhan) February 27, 2020

