हिंदी सिनेमा के अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को अदालत ने कहा कि इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इसी मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पहले से ही एकल न्यायाधीश की पीठ के सामने लंबित है, जिस पर 16 नवंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में एक ही मामले में कई कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एकल न्यायाधीश के सामने चल रही कार्यवाही में शामिल होने की छूट दी है। साथ ही उन्हें संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत पर आगे कार्रवाई करने की भी अनुमति दी है।

क्यों फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की हुई मांग?

यह जनहित याचिका डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा को वीरता के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, उनका कहना है कि फिल्म में पूरे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भ्रष्ट बताने की कोशिश की गई है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, फिल्म का यह चित्रण सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B का उल्लंघन करता है और इससे सार्वजनिक कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है।

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उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म के कथित आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों की जांच करने तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित करने या हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा, फिल्म की वैधानिक जांच पूरी होने तक इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर अंतरिम रोक लगाने की अपील भी की गई थी।

CBFC ने अदालत में क्या कहा?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि यह मामला संवेदनशील है और जनहित याचिका के दायरे में इस पर ज्यादा व्यापक स्तर पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के टीजर में इस्तेमाल की गई भाषा से ऐसा संदेश जाता है कि मरीजों के परिजन डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को पहले ही एक शिकायत दी जा चुकी है और उस पर फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं, CBFC की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक फिल्म को प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित याचिका पहले से लंबित होने का हवाला देते हुए नई PIL पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एकल न्यायाधीश के सामने पहले से लंबित मामले की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही उन्हें संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत पर आगे कार्रवाई करने की छूट भी दी है।