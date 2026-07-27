दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के उस टीजर को हटाने का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से जोड़कर दिखाया गया था।

सलमान खान की ओर से पैरवी कर रही लॉ फर्म डीएसके लीगल (DSK Legal) के बयान के मुताबिक, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक यह सामग्री सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध रहेगी, तब तक अभिनेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता रहेगा।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बड़ी मेहनत से बनती है और एक बार खराब हो जाए तो उसकी भरपाई आसान नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने टीजर समेत उससे जुड़े सभी लिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह सामग्री मौजूद है, उन्हें इसे हटाने का आदेश दिया जाएगा।

सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश के साथ अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा, सिद्धार्थ कौशिक, अस्तु खंडेलवाल, चारू शर्मा, पराग खंडार, चंद्रिमा मित्रा, कृष्ण कुमार, तपन राडकर और ज़ारा धनभोरा ने अदालत में पक्ष रखा।

क्या है काला हिरण शिकार मामला?

काला हिरण शिकार मामला 1998 का है। आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर (राजस्थान) में सलमान खान और कुछ अन्य कलाकारों ने संरक्षित वन्यजीव काला हिरण का शिकार किया था। इसके बाद बिश्नोई समुदाय की ओर से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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सलमान खान को 1998 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। करीब 20 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई, लेकिन सेशन कोर्ट से उन्हें फिर जमानत मिल गई। वर्ष 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की ट्रांसफर याचिका स्वीकार की थी।

व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की थी याचिका

दिसंबर 2025 में सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, फिल्मों के दृश्यों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों का व्यावसायिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

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याचिका में कहा गया था कि इस तरह की गतिविधियां उनके पर्सनैलिटी राइट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। साथ ही इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है और उनके प्रशंसकों व उनके साथ जुड़े व्यावसायिक साझेदारों को भी गुमराह किया जा सकता है।

अपने दावे के समर्थन में सलमान खान ने अदालत में कई कथित रूप से उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले मीम्स, GIFs और वीडियो के स्क्रीनशॉट भी पेश किए थे।