फिल्म ‘काला हिरण’ अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी विवादों से घिरी हुई है। फिल्म के मेकर्स पर आरोप है कि उन्होंने सलमान खान की इजाजत के बिना इस मुद्दे पर फिल्म बनाई है। इस आरोप के साथ सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस फिल्म की रिलीज से लेकर प्रमोशन, मार्केटिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये फिल्म उनकी छवि पर गलत असर डालेगी।

अब इस मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रहीं हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की इस याचिका पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को दिया झटका

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में होने वाली सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया, अब अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के वकील संदीप सेठी ने दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म ‘काला हिरण’ की रिलीज पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

सलमान खान की तरफ से उनके वकील ने अपनी दलील में कहा- ‘वे मेरे क्लाइंट सलमान खान की जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और कानूनी नोटिसों की भी अनदेखी कर रहे हैं। अनुमति के बिना एक्टर की जिंदगी पर फिल्म बनाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, इसलिए हम इस पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।’

‘काला हिरण’ मेकर्स का सलमान खान पर बयान

फिल्म पर लगे सभी आरोपों को मेकर्स ने गलत बताया। इन विवादों के बीच फिल्म के निर्माता का दावा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ‘फिल्म ‘काला हिरण’ सलमान खान पर नहीं हैं। वो भगवान नहीं है और ना ही गॉडफादर है जो उन्हें रोक सकते हैं।’

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फिल्म ‘काला हिरण’ का टीजर

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले फिल्म ‘काला हिरण’ का टीजर सामने आया जिसमें सलमान खान की झलक वाला एक शख्स दिखाई दिया, जो कोर्ट में कटघरे में खड़ा दिखता है, इतना ही नहीं उसके हाव-भाव, चाल और आइकॉनिक ब्रेसलेट बिल्कुल सलमान खान से मेल खाते हैं। इतना ही नहीं फिल्म के टीजर में सलमान खान के काला हिरण केस के साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ रंजिश और पुलिस जांच को भी दिखाया गया।

सलमान खान काला हिरण केस

साल 1998 में जोधपुर में दो काले दुर्लभ हिरणों के शिकार करने के मामले में सलमान खान पर केस किया गया था। जिसमें निचली अदालत से 5 साल की सजा मिलने के बाद सलमान खान ने राजस्थान के हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी जो अभी भी लंबित है।

सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में अभी भी सुनवाई चल रही हैं, उस केस पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। सलमान खान का कहना है कि ये फिल्म उनकी कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है।