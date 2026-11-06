फिल्म ‘दूसरा’ को लेकर चल रही सौरव गांगुली की कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स को फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ने और 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है। सौरव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि फिल्म के जरिए बिना उनकी अनुमति के उनकी पहचान, पर्सनैलिटी और क्रिकेट करियर से जुड़े यादगार पलों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस विवाद में फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लव फिल्म्स (Luv Films) भी शामिल है। कंपनी ने गांगुली की ऑफिशियल बायोपिक बनाने के राइट्स हासिल किए हैं। पिक्चर का नाम ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ है, जिसमें राजकुमार राव लीड रोल में नजर आएंगे।

सौरव गांगुली ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया?

यह पूरा विवाद फिल्म ‘दूसरा: इंडियाज अदर फ्रीडम स्ट्रगल’ की थिएटर रिलीज से पहले शुरू हुआ था। फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। गांगुली और लव फिल्म्स LLP ने पिक्चर के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप था कि इसमें पूर्व क्रिकेटर की पहचान और उनके करियर से जुड़े कई पहलुओं का बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया है।

लव फिल्म्स का यह भी कहना था कि पिक्चर के जरिए कंपनी के उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो उन्हें सौरव गांगुली की ऑफिशियल बायोपिक बनाने के समझौते के तहत मिले हैं।

सौरव की लीगल टीम को खास तौर पर फिल्म में 2002 की ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल को दिखाए जाने पर आपत्ति थी। यह मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था। इस मैच में भारत की जीत के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शर्ट उतारकर लहराई थी। उनका यह जश्न आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है।

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गांगुली के वकील के मुताबिक, फिल्म का दूसरा हिस्सा काफी हद तक नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल पर आधारित है। इसमें ऐसे कई पलों का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधे तौर पर पूर्व क्रिकेटर से जुड़े हैं। साथ ही इन्हीं पलों के जरिए फिल्म का प्रमोशन भी किया जा रहा है।

दूसरा के मेकर्स ने अपनी सफाई में क्या कहा?

‘दूसरा’ के मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म सौरव गांगुली की बायोपिक नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की एक मिडिल क्लास लड़की की काल्पनिक कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वह लड़की क्रिकेट में गांगुली की उपलब्धियों से प्रेरित होती है।

मेकर्स की कानूनी टीम ने यह भी दलील दी कि 2002 की नेटवेस्ट सीरीज के फुटेज इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से जरूरी अनुमति ली है।

उनका यह भी कहना था कि सौरव गांगुली के पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब यह नहीं है कि क्रिकेट मैच के फुटेज पर भी उनका मालिकाना हक हो जाता है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अब तक क्या कहा है?

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली की उस मांग को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म की थिएटर रिलीज पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स से जवाब मांगा था और उन्हें इसकी स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया था, ताकि कोर्ट खुद फिल्म देखकर आपत्तियों की जांच कर सके।

29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गांगुली से कहा था कि वह फिल्म के उन खास हिस्सों की पहचान करें, जिनसे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही उन्हें अपनी आपत्तियों की वजह भी बताने को कहा गया था।

कोर्ट ने विवादित सीन्स की पूरी जानकारी और उनके टाइमस्टैम्प भी मांगे थे, ताकि यह साफ हो सके कि फिल्म के किन हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है।