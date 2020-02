Delhi Election/Chunav Results 2020: दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट का खुलासा होना अभी बाकी है। इधर सोशल मीडिया पर आप, बीजेपी और कांग्रेस सपोर्टर्स आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी जीतेगी। इस बीच आप (आम आदमी पार्टी ) को सपोर्ट करने वाले विशाल ददलानी का ट्वीट सामने आया।

अपने ट्वीट में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को सलाह-नसीहत देते हुए विशाल ने कहा कि ‘अगर हम जीते तो कृपया हंबल रहे, जमीन से जुड़े ही रहिएगा। जो भी हो हम हारें या जीतें हमें मंजूर होगा। फिलहाल मैं गिनतियां नहीं देख रहा हूं, स्ट्रेस से भरा हुआ हूं। जो भी देश के लिए अच्छा हो बस हमें मंजूर होगा। हारे तो मेहनत करेंगे और जीते तो और भी ज्यादा मेहनत करेंगे।’

बता दें, इस वक्त ज्यादातर जगहों पर ‘आप’ पार्टी रेस में बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। हालांकि ऐसी कई जगह हैं जहां बीजेपी आप को कड़ी टक्कर दे रही है। तिमारपुर, बिजवासन, रोहिणी शालिमारबाग, त्रिनगर, कालकाजी, विश्वास नजर में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं विकास पुरी, उत्तम नगर, आदर्शनगर बादली, जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, देवली जैसे इलाकों में ‘आप’ का डंका बज रहा है।

70 में से अभी तक बीजेपी को 20 सीटें मिल हैं वहीं आप ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। कांग्रेस को अभी 0 सीटें मिली हैं। AAP के आगे चलने को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि आप पार्टी दिल्ली में अपनी जीत का झंडा गाढ़ सकती है। ऐसे में विशाल ददलानी अपने आप समर्थकों को सलाह दे रहे हैं कि वह जमीन से जुड़े रहें।

Haare toh mehnat karenge,

Jeete toh aur mehnat karenge.

Not watching the counting. Too stressful. Will be back post-result. May whatever is best for India, happen.#AAP brothers & sisters, when we win today, stay humble, stay grounded. Jai Hind.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) February 11, 2020