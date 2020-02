अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक व मोटिवेशनल स्पीकर चेतन (Chetan Bhagat) ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तारफी की है। दिल्ली चुनाव के ताजा रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 52 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की वापसी पर चेतन ने कहा है कि चुनाव में चेहरे मायने रखते हैं। दिल्ली में आप की जीत सिर्फ केजरीवाल जैसे भरोसेमंद चेहरे की वजह से ही मुमकिन है।

फाइव पॉइंट समवन के लेखक ने ट्वीट किया- चुनाव में चेहरे मायने रखते हैं। बीजेपी दिल्ली में आम चुनाव जीतती है। दिल्ली में MCD चुनाव जीतती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाती है। कई तरह के विश्लेषण आएंगे लेकिन आप की जीत की वजह है केजरीवाल का भरोसेमंद और जाना माना चेहरा। केजरीवाल की तारीफ में उनका किए ट्वीट पर लोग ट्रोल कर आप का समर्थक होने का आरोप लगाने लगे। यूजर्स के ऐसे आरोपों को लेकर चेतन भगत ने सफाई दी और लिखा कि भूकंप क्यों आया इसका विश्लेषण करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूकंप का समर्थन करते हैं।

चेतन ने ट्वीट किया-मुझे विश्लेषण आकर्षक लगता है। और मुझे लगता है कि यह बहुत कुछ सिखाता है। विश्लेषण करना एंडोर्स करना नहीं होता। अपनी बातों के तर्क में लेखक ने कहा- भूकंप क्यों आया इसका विश्लेषण करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूकंप का समर्थन करते हैं। हालांकि इसके बाद चेतन ने अपने अगले ट्वीट में भाजपा के वोट शेयर में बढ़त को तारीफ करते हुए कहा कि यह मजाक नहीं है।

In elections, face matters.

BJP wins national elections in Delhi.

BJP wins MCD polls in Delhi.

BJP loses assembly elections.

Multiple analysis will come, but the single biggest reason for AAP victory is they had a trustworthy, known face: @ArvindKejriwal #DelhiElection2020

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) February 11, 2020