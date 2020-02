‘..लाखों के सूट से मफलर उलझ गया’ केजरीवाल की जीत के बाद कुणाल कामरा का मोदी पर कटाक्ष

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे नजीतों को देखते हुए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर काबिज होते दिख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कॉमेडियन ने बीजेपी पर ये हमला एक तुकबंदी कविता के जरिए किया है जो एक व्हाट्सएप इमेज है। अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को शेयर करते हुए कामरा ने लिखा कि दिल्ली में केजरीवाल नहीं तो कौन?

कामरा ने जिस स्टेट्स को शेयर किया है उसमें लिखा है- देखो तो इक पहाड़ से कंकड़ उलझ गया, जोश ओ जुनून से यह दिलावर उलझ गया। हिम्मत को उसकी आप भी अब दाद दीजिए, लाकों के सूट से मफलर उलझ गया।

हाल ही में कुनाल ने अपने शो Shut Up Ya Kunal का एक वीडियो शेयर किया था जिसके एपिसोड में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बतौर मेहमान शामिल हुए थे। कुनाल ने पोडकास्ट को शेयर करते हुए लोगों से अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करने की अपील की थी। कुनाल ने कहा था कि देखो, अच्छा लगा तो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना। थोड़ा डिबेट होगा उसका मजा लेना। यह एपिसोड 4 फरवरी को जारी किया गया था।

पिछले दिनों कुनाल कामरा रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी से हुए टकराव को लेकर चर्चा में रहे। कुनाल ने पत्रकार को इंडिगो में सफर के दौरान उनसे कई सवाल किए थे लेकिन अर्णब ने किसी सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। कुनाल ने अर्णब को कायर भी बोल दिया था।

बाद में कुनाल के उस बर्ताव को लेकर 4 एयरलाइन कंपनियों ने उनके सफर पर बैन लगा दिया था। कुनाल एक ऐसे कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से लेकर राजनेतओं, पत्रकारों तक पर तीखे प्रहार करते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

If not Kejriwal then who?

*Via what’s app* pic.twitter.com/H9wRghvWc7

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) February 11, 2020