Delhi Election 2020: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू हाल के दिनों में अपनी फिल्म थप्पड़ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। सामाजिक और बुनियादी मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाली तापसी ट्विटर भी ट्रोल्स को उसी बेबाकी से जवाब देती हैं। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई। तापसी भी अपने परिवार के साथ मतदान किया लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आया और ट्विटर पर ट्रोल कर दिए। एक्ट्रेस ने भी करारा जवाब दिया है।

तापसी पर ट्रोल्स कई तरह के सवाल उठाए। एक यूजर ने उनको मुंबई के वोटर लिस्ट में अभी तक नाम ट्रांस्फर नहीं होने को लेकर घेरा और ट्वीट किया- ‘जो लोग मुंबई में रहते हैं वो हमारे बारे में क्यों निर्णय करेंगे, तापसी को मुंबई गए लंबा अरसा हो गया। उन्हें अपना वोट भी वहीं स्थानांतरित करा लेना चाहिए।’

तापसी भी ट्रोलर के इस सवाल पर कहां रुकने वाली थीं। एक्ट्रेस ने करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी को मेरी नागरिकता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। तापसी ने ट्वीट किया-‘मैं दिल्ली में भी उतना ही रहती हूं। कृपया मेरी नागरिकता पर सवाल खड़े मत कीजिए, आप अपने बारे में और अपने योगदान के बारे में चिंता कीजिए।’

तापसी ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि आप इस लड़की को दिल्ली से नहीं निकाल सकते। तापसी ने ट्वीट किया- आप दिल्ली से किसी लड़की को निकाल सकते हैं लेकिन इस लड़की को नहीं। और आप कौन होते हैं जो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे लगता है कि मेरा जवाब आपको यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं कितना दिल्ली की रहने वाली हूं।

Why are people who live in Mumbai deciding for us, it’s been quite a long time since @taapsee shifted to Mumbai. She should get her vote shifted too. https://t.co/3BYa3dsy0J

— Nikhil Rathore (@nikrathore) February 8, 2020