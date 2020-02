Delhi Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी 70 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक 56.75 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। वोटिंग के बाद तमाम टीवी चैनल्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की आप को बढ़त मिलता देख पार्टी के समर्थकों के में खुशी की लहर है। इसी बाबत सिंगर कंपोजर विशाल ददलानी ने AAP के समर्थकों अगले 2 दिन सतर्क रहने को कहा है।

ददलानी ने ट्वीट किया- मैं आप समर्थकों से एडवांस में सेलिब्रेशन से सावधान करना चाहता हूं। विशाल ने आगे सतर्क रहने को लेकर लिखा-अगले 2 दिन भी सामनेवालों के नीच जुगाड़ चलते रहेंगे। सतर्क रहिए।

इससे पहले ददलानी ने न्यूज चैनल्स के आंकड़ों पर ट्वीट किया था- क्या आप उन सभी चैनलों के एग्जिट पोल की कल्पना कर सकते हैं…। अगले 11 मिनट अत्यंत दुखदायी होगा। ददलानी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर भी चुटकी ली। लिखा- जब सांप गाना शुरू करते हैं तो उनके विषैले दांत देख सकते हैं।

विशाल ट्विटर पर वोटिंग के वक्त लगातार एक्टिव रहे और दिल्लीवासियों को वोट करने की अपील करते रहे। इस बाबत उनके हैंडल पर कई ट्वीट मौजूद हैं।

बता दें शाम छह बजे तक 56.75 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं दिल्ली में साल 2015 में 67 फीसदी मतदान हुआ था। कई चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि प्रदर्शन में जरूर सुधार होते दिख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा।

I want to caution #AAP workers against celebrating in advance.

अगले 2 दिन भी सामनेवालों के नीच जुगाड़ चलते रहेंगे. सतर्क रहिये.

